Gudetama: Un Nuovo Viaggio, un teaser dell'anime in arrivo su Netflix

Un nuovo teaser svela nuovi dettagli delle star che hanno prestato le proprie voci alla versione originale di Gudetama: Un Nuovo Viaggio, in arrivo su Netflix il 13 dicembre.

Nel video si scopre infatti il coinvolgimento del duo comico Shimofuri Myojo, interpreti di Guretama e Tamago Sushi, mentre l'uovo sodo avrà la voce di Shunsuke Takeuchi.

La serie animata Gudetama: Un nuovo viaggio è stata diretta da Motonori Sakakibara e si basa, ovviamente, sul personaggio targato Sanrio. Il tema musicale Gudetama Koshinkyoku di Yuko Hara.

Nel cast della serie ci sono inoltre Akiyoshi Nakao, Serena Motala e Sarutoki Minagawa.

La sinossi diffusa da Netflix anticipa:

Un road movie letargico ed empatetico sulla ricerca dei propri genitori per gli amanti del dolce far niente!

Avendo accettato l'idea che finirà comunque sul piatto di qualcuno, Gudetama vuole solo poltrire. Ma sotto la spinta dell'intraprendente e soffocante pulcino Shakipiyo, esce dal frigorifero per esplorare il mondo. Insieme questi due personaggi diametralmente opposti intraprendono un'avventura per trovare la loro madre!