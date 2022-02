Gucci: Sky Studios realizzerà uno show televisivo sulla famiglia che ha stregato il mondo della moda

A quanto pare, la saga della famiglia Gucci non è ancora finita: pochi mesi dopo l'uscita di "House of Gucci" di Ridley Scott, Sky Studios ha annunciato la realizzazione di un show televisivo e un documentario incentrato su una delle famiglie del mondo della moda più famose al mondo.

Sky Studios è nelle prime fasi di sviluppo di una serie TV ed in quella di pre-produzione per quanto concerne una serie di documentari che saranno realizzati al fine di raccontare "la storia di una grande famiglia e di un grande marchio", come affermato dal produttore Nils Hartmann, vicepresidente senior di Sky Studios Germania e Italia.

House of Gucci: Lady Gaga in un momento del film

"È chiaro che questo è un progetto che nasce dall'Italia, non potrebbe essere altrimenti, ma sia il documentario che lo show sono destinati a raggiungere tutti i territori di Sky", ha spiegato Hartmann. Sky opera nel Regno Unito, Italia, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera.

Mentre House of Gucci è incentrato sull'omicidio di Maurizio Gucci, i progetti Sky, come anticipato da Hartmann, "racconteranno l'epopea di una famiglia iniziata con un gentleman di Firenze che, per caso, ha realizzato delle borse con manici in bambù che hanno fatto la storia e portato il marchio Gucci negli Stati Uniti".