Guardiani della Galassia Vol. 3: Jennifer Holland svela il look del suo personaggio con delle foto dal set

Jennifer Holland ha condiviso alcune foto dal set di Guardiani della Galassia Vol. 3, svelando il look del suo personaggio.

Nel film Guardiani della Galassia Vol. 3, da pochi giorni nelle sale italiane, c'è anche l'attrice Jennifer Holland.

La moglie del regista James Gunn ha ora condiviso alcune foto dal set per presentare il proprio personaggio nel MCU e rivelare un divertente dettaglio.

Il post di Jennifer

Jennifer Holland ha scritto online: "Non avete abbastanza motivi per andare a vedere Guardiani della Galassia Vol. 3 nelle sale? Incontrate l'Amministratrice Kwol. Chiamata Aptly, questo acronimo significa Kick-ass Woman OverLord. Non sono certa del fatto che James Gunn, che ha scelto il suo nome, sappia cosa significa... Ma, ovviamente, è vero. Guardate ora Guardiani della Galassia Vol. 3 nei cinema e scopritelo da soli".

Il secondo scatto che ha condiviso l'attrice la ritrae proprio insieme al marito, con cui aveva collaborato recentemente in occasione della serie Peacemaker.

Guardiani della Galassia Vol. 3, la recensione: un meraviglioso capitolo finale

Il terzo film della saga

James Gunn ha scritto e diretto Guardiani della Galassia Vol. 3 e nel cast dell'ultimo capitolo della trilogia ideata dal filmmaker ci sono i ritorni di Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Sean Gunn, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper, e Vin Diesel. I nuovi arrivi sono invece quelli di Will Poulter, che interpreta Adam Warlock, e Chukwudi Iwuji.