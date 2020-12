Guardare 25 film di Natale ed essere pagati 2500 dollari: la proposta di un sito USA

2500 dollari di compenso per guardare film di Natale in 25 giorni è la proposta decisamente vantaggiosa di un sito americano, aperta a chi adora i film a tema festivo e li guarderebbe tutto l'anno.

A Natale arriva una proposta che non si può rifiutare: un sito americano offre 2500 dollari per guardare 25 film di Natale nell'arco di 25 giorni. L'incarico richiede determinati requisiti di cui parleremo più avanti e prevede determinati compiti che potrebbero deliziare gli amanti dei film a tema festivo. Oltre al compenso in denaro sono previsti altri bonus.

La vita è meravigliosa: l'indimenticabile finale

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a un'iniziativa cinefila molto lucrativa, legata alla visione di film di Natale. L'iniziativa proposta dal sito Reviews.org, aperta a tutti i maggiorenni residenti negli Stati Uniti e autorizzati a lavorare. Il termine ultimo per iscriversi è il 4 dicembre, dopodiché il candidato selezionato dovrà visionare 25 lungometraggi natalizi in 25 giorni, compilando un questionario alla fine di ogni film. In palio, oltre a un compenso di 2,500 dollari, c'è un abbonamento gratuito di un anno per le principali piattaforme streaming: Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, HBO Max e Hallmark Movies Now.

Roberts Blossom e Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l'aereo.

La scelta dei film da visionare è a discrezione del candidato, ma il sito ne propone diversi, tra cui classici festivi come Mamma, ho perso l'aereo, La vita è meravigliosa, Love Actually - L'amore davvero e i diversi adattamenti di testi famosi come Il canto di Natale e Il Grinch. Per chi volesse variare c'è anche la possibilità di aggiungere alcuni titoli dove c'è di mezzo il Capodanno, come Harry, ti presento Sally, Il diario di Bridget Jones, Insonnia d'amore e Un amore splendido. Venticinque giorni all'insegna dell'allegria cinefila, in compagnia di personaggi quali Kevin McCallister, Ebenezer Scrooge, i Muppets, George Bailey e l'indimenticabile Primo Ministro britannico interpretato da Hugh Grant, le cui mosse ballerine rimangono cult a distanza di diciassette anni.

Lo scopo dell'iniziativa è aiutare il sito, specializzato in recensioni di prodotti vari, a identificare i migliori film di sempre a tema festivo, che si tratti di Natale o Capodanno, ma con netta prevalenza per la prima ricorrenza. Anche un modo come un altro per sfruttare la popolarità crescente dei servizi di streaming, il cui uso è stato oggetto di una vera e propria impennata nel corso del 2020, complice la chiusura prolungata dei cinema in gran parte del mondo.