Grosso guaio a Chinatown: il film con Dwayne Johnson sarà un sequel!

Quando è stato annunciato nel 2015 che Dwayne Johnson avrebbe prodotto e recitato nel remake di Grosso guaio a Chinatown, i fan hanno reagito in maniera piuttosto scettica. Il film del 1986 di John Carpenter è un cult del genere e in molti vedono impossibile trovare un Jack Burton che non sia Kurt Russell. Dopo parecchi mesi di silenzio, il portale Collider ha intervistato Hiram Garcia, presidente della casa di produzione Seven Bucks Productions, che ha confermato che il film non sarà un remake ma un vero e proprio secondo capitolo di quella storia:

"Stanno succedendo molte cose a Grosso guaio a Chinatown. Stiamo sviluppando l'idea e ora non vogliamo più girare un remake, è impossibile girare di nuovo un classico di questo calibro, quindi vogliamo continuare la storia. Continueremo a portare avanti l'universo di quel film, tutto ciò che è accaduto nell'originale esiste. Penso ci sia una sola persona al mondo a poter interpretare Jack Burton, Dwayne non ci proverebbe mai. La storia sta prendendo una piega che ci piace molto, ma assicuro che non sarà un remake. Inizierete a sapere qualcosa di più molto presto."

La 20th Century Fox non ha ancora rilasciato commenti ulteriori sul nuovo film con Dwayne Johnson, per il quale sarebbero stati già ingaggiati due sceneggiatori: Ashley Miller e Zack Stentz. Nel film originale infatti si occuperanno della nuova versione della storia di Jack Burton, un camionista che insieme ad un amico cinese si reca all'aeroporto di San Francisco a prelevare la fidanzata di quest'ultimo, che a sua volta sarà rapita da una gang.