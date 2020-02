Grey's Anatomy e Station 19: i nuovi episodi da stasera su Fox Life

Da stasera su Fox Life torneranno Grey's Anatomy con la sedicesima stagione e Station 19 con la terza stagione inedita: i nuovi episodi della serie medical più amata e longeva di sempre tornano su Sky alle 22:00, mentre da settimana prossima di nuovo al consueto orario delle 21:00.

All'inizio di questa stagione il futuro di Meredith Grey (Ellen Pompeo, che per la serie ha avuto una nomination ai Golden Globes), Richard Webber (James Pickens Jr., X-Files, CSI: Miami) e Alex Karev (Justin Chambers, Private Practice, Cold Case, Prima o poi mi sposo) era incerto, dopo che Miranda Bailey (Chandra Wilson, I Soprano, Law&Order) li aveva licenziati dal Grey Sloan Memorial Hospital a causa della frode assicurativa che avevano messo in atto. Dopo aver perso il lavoro, Meredith però si è impegnata nei servizi sociali e a fare del volontariato: in questi nuovi episodi la protagonista tornerà finalmente a lavorare per l'ospedale al centro delle vicende della serie.

Grey's Anatomy: Ellen Pompeo in una foto della quindicesima stagione

Il dottor Jackson Avery (Jesse Williams, Dirty Dancing 3, Quattro amiche e un paio di jeans), intanto, ha intrapreso una relazione con il vigile del fuoco Vic, (Barrett Doss, Iron First, Station 19). Nella seconda parte della sedicesima stagione, infatti, i crossover tra Grey's Anatomy e Station 19 saranno sempre più frequenti. Anche Jo Wilson (Camilla Luddington, True Blood, Californication), in terapia per affrontare la depressione causata dai traumi collegati al suo passato, lavorerà come volontaria alla Station 19 nella seconda parte della stagione.

Nel frattempo, le due gravidanze che vengono portate avanti nel corso della sedicesima stagione hanno alcune complicazioni: da un lato, quella della Bailey si interrompe precocemente, dall'altro, a seguito di un'ecografia, Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) scopre di essere incinta da più tempo di quello che immaginava: questo la porta a pensare che il padre del bambino sia Owen Hunt (Kevin McKidd, La ragazza dei tulipani, Un amore di testimone). Molti interrogativi dunque troveranno risposta nei nuovi episodi di GREY'S ANATOMY: cosa dirà al suo compagno, il dottor Atticus Lincoln (Chris Carmack, Nashville), convinto di esserne il padre? Come reagirà Owen quando Amelia gli comunicherà che il figlio è suo?

Station 19: una foto della protagonista della serie

Il lunedì di FoxLife (Sky, 114) è dedicato a Seattle e alle emergenze dei suoi cittadini: da stasera dopo Grey's Anatomy torna l'attesissimo spin-off Station 19 con la sua terza stagione. La serie con protagonisti i vigili del fuoco di Seattle presenterà cross-over sempre più frequenti con Grey's Anatomy anche grazie alla direzione della showrunner Krista Vernoff, precedentemente showrunner del medical drama incentrato sul Grey Sloan Memorial Hospital.

Station 19 racconta le vicende personali e lavorative dei vigili del fuoco della stazione 19 di Seattle. Tra i fili conduttori che legano la serie sui pompieri a Grey's Anatomy tornerà nella terza stagione il personaggio chiave di Ben Warren (Jason Winston George, Il tocco del male) ex chirurgo del Grey Sloan Memorial Hospital, ora vigile del fuoco della Station 19 e marito di Miranda Bailey (Chandra Wilson, nominata a 4 Emmy per la serie). La seconda stagione si è conclusa con un bacio tra Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz, Rosewood) e il capitano Robert Sullivan (Boris Kodjoe, Love & Basketball), come evolverà il loro rapporto? Nel frattempo Travis Montgomery (Jay Hayden, La coniglietta di casa) è stato arrestato perché il pompiere che ha aggredito in un bar lo ha denunciato. Cosa accadrà a Travis?