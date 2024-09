Grendel: primo sguardo al design del mostro leggendario interpretato da Jeff Bridges

All'inizio di quest'anno abbiamo saputo che è in fase di sviluppo un nuovo adattamento live-action della storia di Beowulf con un cast stellare. Nel corso degli anni abbiamo visto diversi adattamenti animati e live-action dell'antica leggenda danese, ma questo sarà un po' diverso.

Basato sull'acclamato romanzo di John Gardner, Grendel racconterà la storia dal punto di vista del mostro, con Jeff Bridges (Iron Man, Tron) che presterà la voce al personaggio del titolo e Dave Bautista (Guardiani della Galassia, Blade Runner 2049) che interpreterà il potente guerriero che si reca nella sala del re danese Hrothgar per porre fine alla furia della creatura, Beowulf.

Ora, Collider ha svelato la prima occhiata al design di Grendel per gentile concessione del Creature Shop di Jim Henson. Potete vedere l'immagine di seguito.

I dettagli del live-action

"È davvero entusiasmante, perché bilancia anche questo mondo molto cerebrale in cui Grendel vive, in cui cerca di capire gli esseri umani e di trovare il suo posto tra loro, e non riesce mai a capire come mettere i pezzi giusti nell'ordine giusto per essere soddisfatto", spiega il regista Robert D. Krzykowsk (L'uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot). "

"Penso che ci sia qualcosa di veramente interessante in questo. Man mano che si procede, c'è un grande monito nel modo in cui Grendel si confronta con il mondo, e so che Jeff Bridges e io abbiamo parlato molto di questo, dello scopo morale di questa storia, e credo che lasci al pubblico qualcosa di veramente significativo su cui riflettere".

Questa interpretazione del personaggio sembra essere più influenzata da interpretazioni successive rispetto allo sceadugenga umanoide, o "camminatore dell'ombra", descritto nel racconto originale.

Il cast di Grendel include anche Bryan Cranston nei panni del re Hrothgar, Sam Elliott in quelli del Drago, Thomasin McKenzie in quelli della regina Wealhtheow e Aidan Turner in quelli di Unferth.