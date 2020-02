Gremlins: Joe Dante sarà il consulente per il sequel d'animazione

Il regista di Gremlins Joe Dante chiamato a fare da consulente per il sequel animato Gremlins: The Secret of the Mogwai, in uscita su HBO Max: ecco cosa dice a riguardo.

Joe Dante ha rivelato che verrà coinvolto come consulente nella serie prequel animata in arrivo su HBO Max, Gremlins: Secret of the Mogwai. Il regista (che aveva diretto Gremlins e Gremlins 2 - La nuova stirpe) ne ha parlato durante un'intervista rilasciata al Daily Dead.

A proposito del progetto, Dante ha dichiarato: "Sì, ci stiamo consultando sulla serie, che ha tutti i requisiti per essere decisamente buona. Sono molto contento del modo in cui sta procedendo il progetto. Si tratta di un prequel, e tornerà indietro agli anni in cui Mr. Wing era ragazzo, quando per la prima volta scoprì Mogwai. È ambientato nella Cina degli anni '20, è in animazione ed è molto ambizioso. Girarlo dal vivo sarebbe stato oltremodo costoso. Ma con l'animazione, puoi praticamente fare qualsiasi cosa ti venga in mente aggirando ogni sorta di ostacolo. Probabilmente non sarà pronto fino al 2021, forse fine 2020, ma non prima. È per la HBO Max, un nuovo ramo streaming della HBO. A mio parere, è davvero un modo geniale di approcciarsi al tema. Credo sarebbe stato piuttosto difficile realizzare un sequel di Gremlins 2, proprio a causa del tipo di film che avevo fatto io. Capire come farlo nel modo giusto era quasi impossibile. Perciò credo che questo sia un ottimo modo di riportare in auge il franchise e riproporlo al pubblico".

Joe Dante con un Gremlin

Ambientato nella Shangai del 1920, Gremlins: Secrets of the Mogwai racconterà come il bimbo Sam Wing (futuro proprietario del negozio nel film del 1984) incontri il giovane Mogwai chiamato Gizmo. Insieme a una ladruncola adolescente di nome Elle, Sam e Gizmo intraprenderanno un pericoloso viaggio lungo la campagna cinese, incontrando e talvolta lottando contro colorati mostri e spiriti del tipico folklore cinese. Nel tentativo di riportare Gizmo alla sua famiglia e di scoprire un leggendario tesoro, saranno perseguitati da un industriale affamato di potere e dal suo crescente esercito di malvagi Gremlins.

Il regista e sceneggiatore Tze Chun scriverà e co-produrrà i 10 episodi di Gremlins: Secrets of the Mogwai. Il primo Gremlins, diretto da Joe Dante, uscì al botteghino come un horror/comedy natalizio. Dante diresse anche Gremlins 2: la nuova stirpe, che rispetto al primo aveva un tono più leggero e umoristico.

Il lancio della serie Gremlins: Secrets of the Mogwai è atteso su HBO Max per il 2021.