Green is the New Black, su La5 la docu-serie con Giorgia Palmas e Camilla Grandi

Da mercoledì 10 aprile in seconda serata su La 5, e in streaming su Mediaset Infinity va in onda il nuovo progetto co-prodotto da Infinity LAB.

Green is the New Black è una docu-serie in sei episodi che esplora il mondo della moda sostenibile. Trasmessa su LA5 a partire dal 10 aprile in seconda serata, con un episodio alla settimana, e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, la serie segue Giorgia Palmas e la stylist Camilla Grandi mentre si immergono nelle storie e nelle realtà uniche del settore.

La serie documentaristica approfondisce il mondo della moda sostenibile, cercando di trovare un equilibrio tra le esigenze del settore e la necessità di ridurre l'impatto ambientale.

Green is the New Black: L'esplorazione del mondo sostenibile e la nascita del progetto

Attraverso l'indagine di luoghi, persone, trame e tessuti, la docu-serie si propone di raccontare storie sorprendenti e realtà uniche nel mondo della moda sostenibile. Utilizzando il Second Hand come occasione unica, Green is the New Black esplora le possibilità offerte da questo settore emergente, evidenziando l'importanza di questo tipo di approccio.

Nelle sei puntate che andranno in onda saranno documentati mondi, persone, trame e tessuti, giocando con le occasioni che offre il settore del second hand, alla ricerca di pezzi unici e di belle storie, offrendo testimonianze di vite che sono cambiate grazie a un approccio più green, proiettato verso un design ecosostenibile e il mercato del vintage.

Giorgia Palmas in una scena di Green Is the New Black

Green is the New Black è uno dei progetti approvati da Infinity LAB, un laboratorio permanente creato all'interno di Infinity, concepito come un incubatore per nuove storie, idee e competenze nel campo della produzione cinematografica e televisiva.

I progetti più meritevoli, fino a un massimo di 10, vengono selezionati e, se raggiungono il loro obiettivo di crowdfunding, riceveranno il cofinanziamento da parte di Infinity per il restante 50% del budget. Inoltre, hanno l'opportunità di essere distribuiti sulla piattaforma di streaming di Infinity, offrendo così una vetrina di visibilità e accesso al pubblico.