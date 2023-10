Green Film Lab: il workshop di TorinoFilmLab sulla produzione audiovisiva sostenibile arriva al MIA di Roma

L'ultimo workshop 2023 di Green Film Lab è alle porte e questa volta unirà TorinoFilmLab - Museo Nazionale del Cinema e Green Film - Trentino Film Commission, istituzioni che sostengono l'iniziativa dalla sua nascita nel 2022, con il MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo.

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, 23 partecipanti provenienti da 9 diverse nazioni prenderanno parte al workshop che si svolgerà a Roma, in coda alla nona edizione di MIA, lavorando in gruppi ai progetti di cinque lungometraggi e di una serie tv.

L'idea del programma è strettamente connessa alle condizioni attuali dell'ambiente e all'urgenza di ridurre l'impatto delle attività umane su di esso. Il centro di Green Film Lab è nella possibilità, per professionisti dell'audiovisivo con diversi background, di incontrarsi e discutere di pratiche eco-sostenibili nella produzione audiovisiva, conoscenza necessaria per aderire a un protocollo green e per ottenere una certificazione.

I progetti selezionati sono: Caro Mondo Crudele (Italia) con Chiara Crucciati - dispàrte srl; Harta (Spagna) con Natàlia Ejarque e Sergio Grobas - Mayo Films; L'Angelo del Grappa (Italia) con Chiara Guidolin - Hive Division; la serie tv La Lista (Italia) con Monica Caterino e Maria Carmela Del Prete - Lucky Red; Mama D'Lo (Canada/Trinidad e Tobago/Regno Unito) con Robert Maylor - Mamaguy Pictures e Nicola Ofoego - Buff Studios; Par delà les montagnes (Italia/Francia) con Chiara Andrich e Mavi Calcinotto - Ginko Film. Altri sette professionisti dell'audiovisivo parteciperanno al programma: Beatrice Belli (Italia) - Production Amazon Studio; Brigita Beniušytė (Lituania) - M-Films; Fabio Gandolfi (Italia) - regista e produttore; Giovanna Nicolai (Italia) - Cinemaundici; Priscilla Pacetti (Italia) - Greenboo Production; Maria Soledad Marchi (Italia) - Lotus production srl; Alberto Tognazzi (Italia/Spagna) - Deluxe.

Il gruppo si completa con sei profili provenienti dal settore della sostenibilità ambientale: Stefania Grillo (Italia), Alexander Linhardt (Austria), Venanzio Marsili (Italia), Martin Netolický (Slovacchia), Alice Thies-Lagergren (Svezia) e Gabriele Raciti (Italia).

Il team Green Film Lab presente a Roma include: l'Head of Studies Giovanni Pompili - produttore presso KINO Produzioni e alumnus TFL, Louise Marie Smith - fondatrice di Neptune Environmental Solutions, Lucie Trémolières - sceneggiatrice e regista con un'attenzione particolare alle diverse risposte emotive alla crisi ambientale, e Dörte Schneider Garcia - assistente alla regia esperta e consulente per la sostenibilità.

L'open session sulla sostenibilità nel settore audiovisivo

Oltre al workshop, venerdì 13 ottobre dalle 14.30 alle 18.30, al Cinema Barberini, si terrà una OPEN SESSION dedicata a vari aspetti della sostenibilità nel settore audiovisivo.

L'intenso pomeriggio si comporrà di una presentazione di Eurimages sul loro lavoro sulla sostenibilità e seguita da una parte dedicata alla politica e al piano d'azione per Green Filming in Italia, a cura del Ministero della Cultura e del presidente IFC - Italian Film Commissions. Poi, ci si concentrerà sul protocollo Green Film e un panel sulla produzione, con un case study di un progetto che ha partecipato a Green Film Lab. La parte finale coniugherà una lecture sull'implementazione della sostenibilità in un set cinematografico e un focus su un diverso approccio alla scrittura di storie per lo schermo attente all'ambiente, grazie all'intervento di Green Ink. (Per riservare un posto gratuito contattare: severine.petit@torinofilmlab.it).

Mentre il 2023 volge al termine, il programma Green Film Lab si sta già preparando per il suo prossimo workshop: la prima sessione del 2024 sarà dal 5 all'8 marzo ad Atene, Grecia, grazie alla collaborazione con il Greek Film Centre. Le iscrizioni saranno aperte dall'8 novembre 2023 al 9 gennaio 2024. La call è rivolta a un massimo di 30 partecipanti da diversi ambienti, inclusi professionisti del settore cinematografico e delle serie, rappresentanti dei fondi e delle film commission, persone provenienti da istituzioni cinematografiche ed esperti in sostenibilità.