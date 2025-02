I Green Day coinvolti nella produzione di New Years Rev, film ispirato alla loro vita

La commedia New Years Rev, che sta venendo girata in Oklahoma, sarà ispirata alla vita dei Green Day, ecco i dettagli del progetto.

La band Green Day sarà coinvolta nello sviluppo di un film ispirato alla loro esperienza che sarà prodotto da Live Nation Productions.

Il progetto, le cui riprese sono già in corso in Oklahoma, sarà intitolato New Years Rev e sarà scritto e diretto da Lee Kirk.

Cosa racconterà il film ispirato ai Green Day

Al centro della trama di New Years Rev ci saranno tre amici che verranno interpretati da Mason Thames, Kylr Coffman e Ryan Foust. I tre compiono un viaggio con destinazione Los Angeles convinti, per errore, che il loro gruppo musicale sia stato scelto per aprire un concerto dei Green Day a Capodanno.

Il loro viaggio attraverso gli Stati Uniti sarà pieno di avventure, ispirate all'esperienze vissute dai Green Day durante gli anni in cui vivevano in tour viaggiando a bordo di un van.

Nel cast ci saranno anche Jenna Fischer, Angela Kinsey, Ignacio Diaz-Silverio e Keen Ruffalo.

Le dichiarazioni dei produttori

Bille Joe Armstrong, frontman dei Green Day, ha dichiarato in un comunicato: "L'epoca del van è la migliore. Guidi tutta la notte senza dormire poi fai uno show per 10 ragazzini nel seminterrato della casa di un amico di un amico che è a 50 miglia dal nulla, in un posto di cui non hai mai sentito parlare. Ma lo rifarai il giorno dopo, e quello dopo ancora. Perché lo stai facendo con gli altri membri della band che diventano la tua famiglia ed è qualcosa che non ha paragoni, è elettrico. Lasciate che la musica e i guai si susseguano".

Nel team della produzione ci saranno Tim Perell per Process, Armstrong, Mike Dirnt e Tre Cool, oltre a Stella Bulochnikov per Pat Solitano Productions, Ryan Kroft e Michael Rapino per Live Nation Productions e Jonathan Daniel.

Live Nation Productions ha già prodotto film come A Star Is Born, Moonage Daydream e Love, Lizzo. Kroft, a capo dei progetti cinematografici e televisivi di Live Nation, ha dichiarato: "Con l'incredibile guida dei Green Day, New Years Rev racconta la storia di giovani artisti che inseguono un sogno, di lunghe notte, miglia senza fine, e dell'energia del palcoscenico che alimenta il loro viaggio. Portato in vita da un cast incredibile, sarà un tributo alla magia della musica dal vivo".