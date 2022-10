Grande Fratgello Vip 7, Nikita Pelizon: "Ho comprato un kit per suicidarmi"

Serata ricca di emozioni per Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 7. Nell'undicesima puntata del reality, la modella ha raccontato la triste storia del suo passato, caratterizzato da un'infanzia ed un'adolescenza vissuta in una famiglia che l'ha soffocata spingendola a pensare al suicidio.

Nikita Pelizon è stata chiamata da Alfonso Signorini nella Mystery Room. "Stasera ti voglio conoscere,meglio", le ha detto il conduttore. Cosi la modella, 28 anni, ha iniziato a raccontarsi: "Ero considerata da mio padre la figlia perfetta, fino ai miei sedici anni". I genitori di Nikita sono Testimoni di Geova: "Ho capito subito che non vivevo come tutti gli altri bambini perché andavo in giro a predicare la parola di Dio. Sono cresciuta con la Bibbia davanti. Quando gli altri festeggiavano il compleanno, io non potevo andare, non mi era concesso stare con i compagni di classe al di fuori dell'orario scolastico. Stavamo solamente con le persone della stessa religione", ha detto Nikita, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

A sedici anni ha pensato di togliersi la vita: "Non ho scelto io di essere in vita, potrò almeno scegliere quando andarmene. Avevo preparato tutto il kit da ingerire" e poi "Sono stracontenta che non sia successo, ma non è stata l'unica volta che ci ho pensato", confessa rivelando che a volte il dolore di quegli anni è ritornato. Prima di diventare maggiorenne ha dovuto mantenersi da sola, pur vivendo con la sua famiglia: "Adesso ti mantieni da sola" le hanno detto i suoi genitori quando ha provato a ribellarsi. A diciott'anni è stata costretta ad andare via di casa, i genitori non volevano che realizzasse il suo sogno, diventare una modella. "Quando mi hanno cacciata non sapevo dove andare ma ho guardato il cielo e ho detto, sai che c'è? Sei libera".

Nikita Pelizon, nel giardino della casa del Grande Fratello Vip, ha ricevuto la sorpresa di suo fratello e sua sorella. La prima ad entrare è Jessica, poi arriva Raffaele. "Mi dispiace se non ho pensato anche a te ma solo a me in quel momento" dice Jessica, scusandosi per essere andata via per prima lasciandola sola. "Sei incredibile. Era una situazione difficile per tutti, dovevamo fuggire, ma ci ha fatto crescere tanto come persone", aggiunge Raffaele. I due sono scappati di casa per sfuggire ai dettami religiosi della famiglia. Per Nikita arriva una notizia inaspettata, a dargliela è Jessica, i genitori la seguono e fanno il tifo per lei. "Mamma e papà, vi amo un sacco. Abbiamo già parlato del perché ci avete cresciuto così, ci avete chiesto scusa, conclude Nikita".