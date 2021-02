Grande Fratello Vip 5, Alda D’Eusanio fa infuriare Enock Barwuah: "Cacciatela dalla TV"

Alda D'Eusanio potrebbe uscire già stasera dal Grande Fratello Vip 5? L'appello di Enock Barwuah sembra andare in quella direzione se non addirittura oltre.

Sabato sera, nella festa persiana organizzata dal Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi era il genio della lampada in grado di realizzare i sogni dei concorrenti. Quando Carlotta Dell'Isola ha strofinato la lampada ha chiesto al genio del pesce bianco e Alda, poco elegantemente, ha detto "perchè vedi ne.ri a tavola". La "gaffe" non è passata inosservata, tanto che Zorzi ha detto "andiamo avanti. Samantha tu cosa chiedi?", rivolgendosi alla De Grenet.

I gieffini, memori di quanto accaduto nelle prime settimane con Fausto Leali, si aspettano la squalifica della D'Eusanio, il provvedimento è stato richiesto a gran voce anche dal pubblico e dall'ex concorrente Enock Barwuah. L'ex gieffino su Instagram ha pubblicato una serie di stories dove ha spiegato i motivi per cui la giornalista dovrebbe essere non solo espulsa ma bandita dalla televisione. Per il fratello di Balotelli chi usa questi termini non merita di andare ospite nei vari talk show: "È inutile squalificare una persona per poi vederla dopo, quando esce, girarsi tutti i programmi televisivi. Perché tanto sarà così - ha detto Enock - servono delle sanzioni in cui tu, quando te ne esci fuori con questi termini, in televisione non ci vai più. Questo serve, dare delle lezioni alle persone. Se vai in televisione e dici determinate cose, figuriamoci cosa dici fuori. È questo che mi spaventa. Se in televisione devi essere d'esempio per i giovani e per la gente".

Rispondendo alle domande dei suoi follower, l'ex calciatore ha spiegato il motivo per cui il termine usato da Alda D'Eusanio tocca così profondamente la sensibilità delle persone di colore: "Ora vi spiego cosa vuol dire il termine ne.ro. Gli americani andavano in Africa a comprare i neri, per poi portarli in America facendoli lavorare, schiavizzandoli, e facendogli fare quei lavori che neanche gli animali riuscirebbero a fare. Quelli erano i ne.ri, quindi prima di usare il termine ne.ro bisogna riflettere".

Nel frattempo la D'Eusanio ha parlato male dei tatuaggi dei ragazzi nella casa dicendo che sono una grave mancanza di rispetto verso il proprio corpo, paragonandoli a quelli fatti dai nazisti agli ebrei nei campi di concentramento. La giornalista ha dato anche dallo sgorbio ad Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta, ed è stata richiamata dalla regia per il suo linguaggio.