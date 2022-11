Grande Fratello Vip7, Charlie Gnocchi su Luca Salatino: "Non solo depressione" e parla di tossicodipendenza

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, nella Casa si è parlato della scelta di Luca Salatino e della sua depressione. Gene Gnocchi ha stupito tutti accennando a problemi di tossicodipendenza. Come riferito da Biccy.it, lo speaker radiofonico ha pronunciato la parola a metà

Nella puntata del Grande Fratello Vip 7, Luca Salatino è stato messo di fronte ad un ultimatum, viversi il reality in leggerezza, senza piangere ogni giorno per la mancanza della fidanzata, o uscire dal programma. Il concorrente ha avuto un faccia a faccia proprio con la sua ragazza, Soraia gli ha detto che deve cambiare atteggiamento, restare nella casa e vincere il reality: "Sono pochi mesi in confronto a una vita", ha affermato. Luca alla fine ha deciso di restare ", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Charlie Gnocchi, come riporta Biccy.it, ha detto ad alcuni suoi coinquilini: "Luca ha avuto una clip sul fatto che piange, ma io non parlo. Io parlo solo a lui. Gli ho detto 'voglio che gli altri non sappiano niente, sappiamo io e te'. Nessuno può sapere questa cosa, la verità la sappiamo io e lui". Il racconto del fratello di Gene continua "Luca ha un problema che è quello del piangere, diceva a noi che non voleva più stare qui. Io e Amaurys gli abbiamo detto 'se tu esci usciamo anche noi'. C'era anche George quando dicevamo che saremmo usciti se usciva Luca. Poi a George ho detto che è troppo giovane per capire certe tematiche".

Alla fine di questa discussione, è arrivata la rivelazione bomba di Charlie Gnocchi, una frase a metà che ha spiazzato il pubblico che stava seguendo il programma su Mediaset Extra. "A George non gli ho detto che non capisce nulla, ma che essendo un ragazzino, certe cose delicate che sono relative alla depressione, alla toss... Nikita! Nikita guardami bene. Luca c'ha problemi che non sono quello di... Quando io ho parlato con Luca ho capito che ci sono problemi diversi e alcuni sono legati alla depressione".