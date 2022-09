Grande Fratello Vip 7, Antonino Spinalbese parla di Belen ma la regia stacca

Antonino Spinalbese è stato censurato per aver nominato Belen: sembra che la modella argentina non gradisca che il suo ex parli di lei al Grande Fratello Vip

Belen fa censurare Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7? Chisssà... Un fatto peròè certo: appena l'ex della modella argentina ha iniziato a parlare della loro relazione la regia ha staccato. Nelle scorse settimane si è detto che la Rodriguez non fosse affatto contenta dell'ingresso nella casa più spiata d'Italia del suo ex.

Dopo Attilio Romita, censurato per aver insultato i reali britannici, oggi il la regia è intervenuta per oscurare le parole di Antonino Spinalbese, ma il motivo è molto più banale, semplici beghe e tra ex fidanzati.

L'hair stylist ha raccontato gli ultimi giorni della sua relazione con Belen, dipingendo il suo e quello della modella argentina come due mondi troppo distanti tra loro "C'erano i fotografi, i gossip, il suo mondo... Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti", ha detto Antonino Spinalbese, che nella clip di presentazione non ha mai nominato la Rodriguez, come si vede su Mediaset Inifinity.

"Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo", ha avuto il tempo di dire Spinalbese prima di essere censurato con il consueto cambio di regia. Dalla relazione tra Belen e Antonino e nata Luna Marì che ora ha diciotto mesi, che passera questo periodo con la madre e i nonni. "Per me è tutto. Mi manca ma so che fuori ha tutto l'amore - ha confessato Spinalbese - avere un figlio ti cambia totalmente la vita", ha confidato. E ancora: "Pensa che io da giovane volevo sposarmi e non volevo figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e invece poi la vita ti mette davanti a cose inaspettate".