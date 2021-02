Grande Fratello Vip: Giuliano, fidanzato di Rosalinda Cannavò, diffida il reality di Canale 5

Nessuno potrà più pronunciare il nome di Giuliano, fidanzato di Rosalinda Cannavò all'interno del Grande Fratello Vip: lui infatti ha diffidato Alfonso Signorini e tutti i partecipanti al reality dopo l'avvicinamento tra l'attrice siciliana e Andrea Zenga.

La prima a diffidare il Grande Fratello Vip 5 è stata Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta attraverso i suo i avvocati aveva imposto ad Alfonso Signorini di non parlare più nel corso del reality del suo presunto tradimento, che aveva animato le vacanze natalizie della casa più spiata d'Italia. Una minaccia di diffida era arrivata da Elisabetta Gregoraci che in un faccia a faccia con Giulia Salemi aveva pronunciato il nome dell'ormai famoso avvocato Marcello, non avendo gradito il modo in cui la concorrente italo-persiana parlava di lei nella Casa.

Ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip 5, che ha decretato Tommaso Zorzi terzo finalista del reality, Alfonso Signorini ha informato i concorrenti che Giuliano Condorelli tramite i suoi avvocati ha fatto arrivare una diffida a tutti i partecipanti del programma di Canale 5 "Ci ha fatto arrivare, attraverso il suo avvocato, la richiesta di non parlare più di lui. Richiesta, che è stata estesa a tutti, anche a te. Quindi vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati, ci ha chiesto", ha detto il conduttore rivolgendosi a Rosalinda Cannavò, fidanzata, o a questo punto è meglio dire ex fidanzata, di Giuliano.

La reazione di Condorelli è frutto dell'avvicinamento tra Rosalinda e Andrea Zenga, i due ormai non nascondono più i loro sentimenti e anche ieri dopo la puntata si sono scambiati coccole e baci. Dopo l'annuncio di Alfonso Signorini la Cannavò è rimasta scossa e in silenzio, Tommaso Zorzi le si è avvicinato e le ha detto: "Fa male ma poi ti farà stare bene. Anzi, sfruttala proprio come un nulla osta. È un nulla osta. A questo punto, liberi tutti".