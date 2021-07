Grande Fratello Vip: Giulia Provvedi delle Donatella, incidente in un video su Instagram

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip Giulia Provvedi delle Donatella è stata protagonista di un incidente in spiaggia che è stato immortalato in un video su Instagram.

Il brutto e doloroso incidente ha coinvolto Giulia Provvedi, ex concorrente del Grande Fratello Vip che, scivolando mentre correva in spiaggia reggendo una bottiglia di birra, è caduta a terra e si è scheggiata un dente. L'incidente è stato documentato sui social e ha fornito alla Provvedi l'occasione per ironizzare. Nella didascalia, infatti, si legge: "La mia situazione sentimentale del 2021 in un video".

Numerosissimi i commenti dal tono divertito e sarcastico. Su tutti, uno vale la pena di essere notato: "Pazienza il dente. Ma sei riuscita a non far cadere la birra!".

Come riportato da Coming Soon, Giulia Provvedi ha da poco archiviato la storia con Pierluigi Collini e non sta attraversando un buon momento sul versante sentimentale. Nonostante ciò, però, la vicinanza alla nipote Nicole, nato dalla relazione di Silvia con Giorgio De Stefano, sembra donare serenità alla showgirl. Nonostante i guai giudiziari del padre infatti, la piccola cresce con l'amore e il sostegno di tutta la famiglia in particolare di Giulia, legatissima alla sorella gemella.