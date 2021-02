Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò fanno pace: "Ti meriti questo momento"

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, dopo i malumori degli ultimi giorni, hanno fatto pace nella casa del Grande Fratello Vip, riportando il buonumore almeno nella loro fanbase internazionale, ormai pubblicamente riconosciuta come "rosmello".

L'avvicinamento di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, infatti, oltre ad aver messo quasi certamente la parola fine al rapporto dell'attrice con il fidanzato storico, ha rischiato di far scoppiare anche una delle coppie più amate dell'edizione infinita del GF Vip.

Dayane Mello, dopo un primo momento di entusiasmo, si era infatti chiaramente lasciata trasportare dalla gelosia nei confronti dell'amica, riservandole parole dure soprattutto dopo la nomination in puntata a Giulia Salemi.

Poche ore fa, però, un abbraccio ha sciolto ogni rancore della brasiliana verso Rosalinda, come ben dimostra la clip, e sono ancora una volta piovute parole d'affetto. Non solo per lei ma anche per Andrea Zenga, verso cui la stessa Dayane, nelle prime settimane, sembrava nutrire un certo interesse.

Tuttavia riuscire ad andare oltre certe parole e certi atteggiamenti, per la Cannavò, non significa dimenticare. Nel pomeriggio infatti, parlando con Stefania Orlando, Rosalinda si è detta comunque un po' delusa da Dayane, non essendosi sentita per niente supportata in un momento che per lei, tra l'allontanamento dal fidanzato Giuliano e le critiche per la nomination a Giulia, è ancora molto delicato.