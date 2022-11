Grande Fratello Vip 7: Wilma Goich per Daniele Dal Moro: "Lui mi ha risvegliata"

Wilma Goich sembra essersi presa una cotta per Daniele Dal Moro, il suo giovane coinquilino del Grande fratello Vip 7. La cantante, dopo aver confessato la sua sbandata, ha anche rivelato di essere molto gelosa di Nikita Pelizon e dei suoi 'grattini' all'ex tronista di Uomini e Donne.

L'amore non ha età, come dimostra anche il Trono Over di Uomini e Donne, e Wilma Goich, a 77 anni, sta provando nella casa di Cinecittà sensazioni che sembravano sopite. A dirlo e stata la stessa cantante de Le Colline sono in fiori, Wilma, parlando con Sarah Altobello, ha detto: "Sai cosa c'è tra me e Daniele? Ci capiamo subito, basta uno sguardo e sappiamo cosa pensiamo. A me è successo poche volte nella vita, forse tre", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

"Chiaramente io non ci penso, va bene così. Però mi ha risvegliata. Lui mi ha detto che quando vado a Verona mi porta al ristorante, poi non abbraccia nessuno, solo me". Wilma Goich è stata chiamata anche nel Confessionale per parlare di questa situazione. "MI hanno chiamata per la cosa che mi ha detto Daniele" ha continuato a raccontare a Sarah. Daniele, mentre Wilma parlava della sua vita, le ha chiesto "Ma te non se ne parla di aver qualcuno, perchè sai cos'è, te lo dico veramente con il cuore, sei talmente bella che è un peccato non amarti".

Wilma è anche gelosa di Nikita e dei suoi grattini a Daniele: "Lui era seduto e Nilita gli si è avvicinato ed ha iniziato a fargli i grattini in testa. Con quello sguardo. Tutta una provocazione. Ma io sono un carrarmato, lei deve stare attenta perché io la schiaccio. Vado da Daniele e gli dico 'mi viene da vomitare'", ha detto a Sarah ed Antonino Spinalbese.