Grande Fratello Vip 7: Sara Manfuso abbandona il reality dopo il caso Marco Bellavia

Sara Manfuso ha abbandonato il Grande Fratello Vip 7: la concorrente, che già nelle scorse ore aveva manifestato la volontà di lasciare il programma, è andata via ieri sera. La Manfuso non aveva gradito le accuse mosse contro di lei da Sonia Bruganelli durante l'ultima diretta del programma.

L'uscita di Marco Bellavia dalla casa del Grande Fratello Vip 7 e le accuse mosse ai concorrenti di mancanza di sensibilità, sarebbero alla base della decisione di Sara Manfuso. Ieri la giornata è stata caratterizzata da un blackout che ha spento le telecamere impedendo al pubblico di seguire la diretta. Molti hanno ipotizzato che i vipponi siano stati messi a conoscenza delle ultime novità, compresa la denuncia del Codacons che ha presentato un esposto alla Procura di Roma per violenza privata contro i concorrenti, il conduttore e i vertici Mediaset.

Quando le telecamere si sono riaccese, Sara Manfuso ha lasciato il programma, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. La moglie dell'ex deputato del Partito Democratico Andrea Romano, prima di andare via definitivamente ha spiegato che, nonostante le critiche ricevute per aver trascurato e bullizzato Marco Bellavia: "Alcuni valori li abbiamo qui dentro e dobbiamo difenderli, io lo farò fuori come sono sicura voi lo farete dentro. Non siamo delle merde, siamo persone". Sara è uscita "perchè non voglio tradire la mia storia". Alla fine ha assicurato che contatterà Marco Bellavia: "Ve lo saluto perché lo contatterò".

Chi non sembra affatto preoccupata per l'uscita di Sara Manfuso è l'opinionista Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis in un Tweet ha scritto: "Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Che grande perdita per il programma...".