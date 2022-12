Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli su Antonino Spinalbese "Ecco cosa mi diceva a letto" e parla di Belen

Oriana Marzoli ha tirato in ballo Belen parlando con Ginevra Lamborghini di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7. La modella venezuelana ha raccontata alla coinquilina cosa gli ha detto sotto le coperte Spinalbese. Oriana, con questo, si è voluta vendicare per il modo in cui l'hair stylist l'ha trattata nell'ultima diretta del programma

Le notti hot tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, sono state al centro di una lunga discussione tra la modella venezuelana e Ginevra Lamborghini. Quest'ultima, dopo essere stata squalificata per le espressioni usate contro Marco Bellavia, è stata riammessa nella casa come ospite per una settimana. Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, quella andata in onda lo scorso 17 dicembre, Spinalbese ha liquidato il suo flirt con la Marzoli con poche parole, pentendosi del contatto fisico avuto sotto le lenzuola del reality. Le parole di Spinalbese non erano piaciute a Ginevra che, dopo la puntata, aveva invitato il suo amico a chiedere scusa, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Oriana, ferita dalle affermazioni di Antonino, ha rivelato alla Lamborghini quello che il coinquilino le diceva nei momenti di intimità. "Io non sono una donna che si fa i castelli in aria al primo bacio. Perché non sono fatta così, non mi deve dire che mi sono fatta dei film perché non è la verità. Bugiardo e schifoso, perché fino a una settimana fa, prima del tuo ingresso, lui stava con me sotto le coperte dopo la puntata - esordisce la Marzoli - Mi infastidisce troppo sentirmi dire che sono pazza e non ho capito nulla. Mi ricordo pure le frasi che mi diceva 'Oriana tu sei troppo, non ce la faccio a resisterti'. Mi disse pure che non mi poteva stare troppo davanti perché non riusciva a dirmi di no"

Lo sfogo di Oriana continua: "Adesso parlo, prima non ho mai voluto parlare, però ora mi sono rotta. Ora è tempo di dire tutta la verità. Sotto la coperta mi diceva che non poteva resistermi. Lo ha detto pure nel confessionale davanti a tutta l'Italia. Sono sempre stata una donna e non avevo aperto bocca. Adesso prova a farmi passare per una bambina di 15 anni che si è infatuata".

Nella sua sfuriata, Oriana tira in ballo Belen, ex di Antonino Spinalbese: "Lui mi ha usato, come Belen ha usato lui! Tiè, il karma. E il karma sarà che io non lo voglio più vedere", dice la venezuelana accompagnando la frase con il gesto dell'ombrello. "Ora se tu non vuoi stare con lui io sono troppo contenta - aggiunge - Non si fanno così le cose, non si infangano gli altri. Ha finto una discussione con me per avere un pretesto per non parlarmi. Non ce la faccio che schifo vomito. Dice anche che si pente? Mi pento io di essere stata con lui".