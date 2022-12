Grande Fratello Vip 7: Oriana Marzoli a Daniele Del Moro: "Non sei normale vai dallo psicologo" (VIDEO)

Nuovo scontro nella casa del Grande Fratello Vip 7, protagonisti Oriana Marzoli e Daniele Del Moro, che in zona beauty si sono mandati a quel paese. Ma alcune parole usate dalla modella venezuelana non sono piaciute al pubblico che segue la diretta su Mediaset Extra.

Quando Oriana Marzoli è entrata al Grande Fratello Vip 7, è stata corteggiata sia da Antonino Spinalbese che da Daniele Del Moro. La scelta della modella venezuelana è caduta sull'ex di Belen, e l'ex tronista di Uomini e Donne se l'è legata al dito, soprattutto perché Oriana lo avrebbe usato per fari ingelosire Spinalbese.

Nonostante la storia tra Antonino e Oriana sia durata meno di un Amen, Daniele non si è riavvicinato alla venezuelana, anzi, come dimostra il litigio di oggi, i punti di contatto tra i due sono inesistenti. Il litigio è scoppiato nella zona beauty, quando Oriana è intervenuta durante una discussione, pacifica, tra Nikita Pelizon e Daniele. Il modello veneto ha invitato la Marzoli a non immischiarsi nei suoi scambi di vedute : "Prima ti comporti male e poi vieni vicino come nulla fosse". Daniele ha chiarito che non ha ha una buona opinione della ragazza "Non mi piaci, parli solo di telecamere, se ti saluto la mattina è perché condividiamo lo stesso appartamento, non ho quindici anni che ti dico 'non salutarmi'", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Oriana Marzoli, abituata ad estremizzare le discussioni, si è rivolta a Daniele dandogli dell'incoerente, ma, soprattutto, gli ha urlato "Tu non sei normale, devi andare dallo psicologo". Le parole della venezuelana hanno fatto arrabbiare molti utenti di Twitter che seguono la diretta del programma e la commentano sul social. Sembra che il caso Marco Bellavia non abbia insegnato ai concorrenti a moderare il loro linguaggio, soprattutto di fronte a certi argomenti.