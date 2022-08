Grande Fratello Vip 7: nel nuovo promo arriva la regina Elisabetta (video)

A fare la fila per entrare al Grande Fratello Vip 7 c' è anche la regina Elisabetta: la rivelazione arriva grazie al nuovo promo del reality che partirà il prossimo 19 settembre, solo allora scopriremo se la monarca ha superato il provino di un esigentissimo Alfonso Signorini.

Carrellata di veri Vip davanti alla scrivania di Alfonso Signorini, dopo aver visto il provino di Lady Gaga per entrare al Grande Fratello Vip 7, ora scopriamo che anche la Regina Elisabetta ambisce ad entrare nella casa più spiata d'Italia, come si vede nel nuovo promo caricato da Mediaset.

Nella clip Alfonso chiede alla nobile ospite "Allora regina Elisabetta sai cucinare?", naturalmente la regnante sa preparare solo"una tazza di Tè". La cosa stizzisce il conduttore che lascia la scrivania arrabbiato perchè "siamo in Italia, qua dovrebbe sapere preparare il cappuccino". Signorini si allontana dicendo che lui vuole solo vipponi e la Rregina, meglio la sua sosia, ribadisce "Ma Alfonso io sono una vippona".

Il Grande Fratello Vip 7 inizierà il prossimo 19 settembre, a meno che Alfonso Signorini non sia costretto a rimandare la partenza del reality per motivi legati alle elezioni politiche del 25 settembre. Oltre a Giovanni Ciacci, nel cast potrebbero entrare Elenoire Ferruzzi, Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi e Umberto Smaila con il figlio Roy. Ma, per il momento, si tratta solo di rumors non ufficializzati.