Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon: "Voglio risolvere con Luca Onestini"

Nikita Pelizon ha invitato Luca Onestini ed altri due concorrenti ad una cena brasiliana offerta dal Grande Fratello Vip 7. La modella triestina ha raccontato di aver fatto questa scelta per chiudere definitivamente la questione con l'ex Mister Italia.

Sabato scorso il Grande Fratello Vip 7ha organizzato per gli inquilini del Loft di Cinecittà una Cena con delitto. L'enigma è stato risolta dalla sola Nikita Pelizon, per inciso Luca Tavassi aveva ucciso Antonella Fiordelisi, per cui il programma ha deciso di premiarla. La vippona ha letto la busta: "Nikita, sei stata l'unica concorrente a indovinare il colpevole della Cena con Delitto... pertanto, hai vinto un'esclusiva cena brasiliana! Potrai scegliere tre Vipponi con cui festeggiare senza saudade, mangiando comidas deliciosas e ballando como um carnaval! Tenha um bom jantar!", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

Dopo la lettura del comunicato, Nikita ha fatto tre nomi: Antonella Fiordelisi, Attilio Romita, il terzo nome, a sorpresa, è stato quello di Luca Onestini, con cui, come sappiamo, i rapporti sono ormai a zero. La prima a stupirsi è stata Oriana Marzoli. "Mi spieghi perché hai scelto Onestini?", ha chiesto la modella venezuelana.

"Perché voglio parlargli, voglio una tregua", ha chiarito Nikita, che ha spiegato che il suo invito non ha secondi fini: "Voglio risolvere con lui". Oriana, molto amica di Luca, preoccupata della miscela esplosiva che vede allo stesso tavolo Nikita, Antonella e lo stesso Onestini, ha consigliato a Nikita di mantenere una linea coerente. "Se vuoi realmente trovare una tregua, devi essere lineare. Lui non fa niente per darti fastidio, ma a lui dà fastidio il tuo atteggiamento incoerente"

Oriana, infine consiglia a Nikita di smorzare sul nascere qualsiasi polemica: "Se Antonella butta frecciatine tu cerca di fermarla, perché a Luca da molto fastidio".