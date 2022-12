Grande Fratello Vip 7, Micol Incorvaia dopo una lite con Edoardo Tavassi: "Aiuto mi scoppia il cuore"

La storia al Grande Fratello Vip 7 tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sembra già finita, prima ancora di decollare. La ragazza, dopo una discussione con Edo, ha avuto una crisi di nervi ed ha accusato una forte tachicardia, Micol ha chiesto alla produzione di mandarle qualcosa perchè sentiva il cuore che le stava scoppiando.

Dopo i baci in cortiletto scambiati durante l'aperitivo del mercoledì, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono già in rottura prolungata, per usare un termine ippico. Come racconta Biccy.it, la notte della quasi coppia è stata molto movimentata, tutto è cominciato quando la ragazza si è rifiutata di raggiungere Tavassi nel van, il suo no ha fatto arrabbiare il coinquilino che si è andato a sfogare con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Edoardo, all'inizio, si è lamentato che, dopo ogni loro discussione, sia sempre lui a fare il primo passo, anche quando, secondo lui ha ragione. Tavassi dice che, nella vita reale, ha chiuso delle relazioni per molto meno: "Fuori di qui per molto meno io chiudo. Già l'altro giorno abbiamo discusso e sono dovuto andare io da lei a riparlare nonostante mi avesse offeso".

Tavassi, poi, rivolgendosi al suo omonimo, sottolinea: "Mi pare ovvio che non ha voglia di stare con me anche nel van. Io però non sono come te Edo che continui e vai avanti, alla prima cosa storta io chiudo!". Antonella, che non è certo il soggetto adatto per fare da paciere, gli conferma la sua impressione, secondo la schermitrice Micol non ha nessuna voglia di dormire vicina ad Edoardo

I tre, mentre parlavano nel cortiletto, non si sono accorti che Micol Incorvaia, in religioso silenzio, ha ascoltato tutta la discussione. Subito dopo ha avuto una crisi di nervi, e forse anche di panico. "Intanto chiamate qualcuno, mandatemi qualcosa perché mi sta scoppiando il cuore. Mi sta venendo un esaurimento nervoso. Ho fatto la pazza, mi devono ricoverare, mi sono messa a urlare e saltare. Tutto per colpa di un idiota - ha detto rivolgendosi agli autori che ascoltano le discussioni dei concorrenti attraverso i microfoni - Si mette a parlare con quella che poi mi ride in faccia. Quella è una cretina. Esco, piuttosto me ne vado. Non mi deve più rivolgere parola. Questo ha raccontato le cose che io gli ho svelato nel van, anche i miei discorsi con la psicologa! Questa è pure violazione della privacy".

Dopo questo sfogo a favore di telecamere, Micol si è rifugiata nel confessionale dove ha iniziato ad urlare: "No ma basta! Anche il gesto di sparlare con loro! Lui fa una roba del genere svendendo la nostra privacy e intimità". Le grida della Incorvaia si sono sentite anche all'interno della casa, come ha sottolineato Antonella: "_Oddio sta urlando, sentite che sta gridando, Si sente fino a qui che urla. Menomale, almeno non verrò ricordata io come quella che urla, c'è qualcuna che mi ha superata".