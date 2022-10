Grande Fratello Vip 7: Mediaset sospende il doppio appuntamento?

Gli appassionati del Grande Fratello Vip 7 dovranno rinunciare al doppio appuntamento settimanale che Mediaset sarebbe intenzionata a sospendere. La notizia è stata data da Novella 2000 e, per il momento, non è stata commentata dall'azienda di Cologno Monzese.

Il grande Fratello Vip 7 giunto ormai al nono appuntamento, va in onda il lunedì ed il giovedì, come sanno gli spettatori della trasmissione di Alfonso Signorini. Secondo quanto riportato da Novella 2000, Mediaset sta valutando di cancellare, per alcune settimane, la puntata del giovedì, quella, generalmente, meno vista.

I motivi di questa decisione non sono legati agli attuali numeri del Grande Fratello Vip 7, Mediaset teme che l'avvento dei mondiali di calcio sulla RAI possa far perdere ascoltatori ai sui programmi di punta. Il torneo prenderà il via lunedì 21 novembre 2022 e terminerà domenica 18 dicembre 2022, nonostante l'Italia non si sia qualificata, si prevede che le partite, comunque, saranno viste da molti spettatori.

Mediaset quindi, starebbe rimodulando i suoi palinsesti per queste settimane, calendario alla mano sarebbero sette gli appuntamenti del giovedì a cui dovrebbe rinunciare Alfonso Signorini. Come abbiamo detto, l'azienda e il team del reality non ha commentato il rumor.

La puntata del giovedì è quella dedicata alle nomination con eliminazione, ieri, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, i concorrenti finiti in nomination sono Antonino Spinalbese, Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Attilio Romita, George Ciupilan e Cristina Quaranta. Il meno votato, dovrà abbandonare immediatamente la Casa nel corso della prossima puntata.