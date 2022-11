Grande Fratello Vip 7: Luciano Punzo: "Sono stato a letto con Dayane Mello", lei nega tutto

Confessione notturna di Luciano Punzo al Grande Fratello Vip 7: il nuovo concorrente ha raccontato di essere andato a letto con Dayane Mello. La modella brasiliana, che ha partecipato alla quinta edizione del reality lo ha prontamente smentito su Instagram.

Luciano Punzo è uno dei sei concorrenti entrati giovedì 3 novembre al Grande Fratello Vip 7 con la missione di rianimare un edizione del reality che, sia per scarso appeal della maggior parte dei concorrenti, che per il caso Marco Bellavia, stenta ad entrare nel cuore del pubblico. L'ex tentatore di Temptation Island nella notte, dopo la diretta del programma, ha confidato a Sarah Altobello di essere andato a letto con Dayane Mello.

Come riporta Biccy.it. il modello avrebbe detto: "Non ho prototipi estetici a dire il vero, ma sono molto difficile. Da ragazzo no, ero più facile, adesso ho dei punti fermi. Ti dico che amo le donne con i sani valori e che portano rispetto come lo porto io. Quelle che apprezzano la semplicità. Ad esempio non mi metterei mai con una donna del mio stesso mondo".

Luciano, che stamattina ha raccolto le confidenze di Antonella Fiordelisi sul suo rapporto con Edoardo Donnamaria, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, ha chiarito il suo pensiero: "Perché questo è un mondo difficile, pieno di tentazioni. C'è gente che farebbe di tutto per arrivare. Però ho avuto una ragazza di questo ambiente e la conosci di sicuro... non so se posso dirlo. Ok è Dayane Mello. Io l'ho frequentata un po', è successo dopo Pechino Express. Sono anche stato in Piemonte con lei. Però ho sbagliato perché ero ancora un po' innamorato della mia ex fidanzata e lei l'aveva capito".

Nella parte finale il modello partenopeo ha detto: "Lei penso che era presa da me. Penso che era presa perché parlava a volte con la mia ex agenzia. Diceva 'no ma Luciano...' Quindi secondo me era molto presa. Mi piaceva tanto perché era un ciclone, un tornado di pura energia. Amavo proprio il suo modo di vivere e di come mi parlava. Però mi faceva molta paura. Perché mi ripetevo 'questa è quella che domani mi fa proprio soffrire come un pazzo'. Però ti dico che mi piaceva tanto anche per questo. Questa sorta di paura in un certo senso era stimolante".

Tutto questo racconto è stato smentito da Dayane Mello, la modella brasiliana in una storia di Instagram ha fatto sapere che tra lei ed il gieffino non c'è stato nulla. "Ma guarda veramente incredibile quello che fa la gente per cercare un po' di notorietà, caso mai se fosse stato un vero uomo non avrebbe aperto la bocca per parlare, che tristezza".

Nelle ultime settimane, erano usciti dei rumors sul passibile ritorno di Dayane Mello al Grande Fratello, in quel caso la modella aveva ammesso il contatto, in una storia di Instagram aveva scritto: "In riferimento alle voci circolate in questi giorni sulla mia partecipazione alla trasmissione del Grande Fratello confermo di aver avuto contatti in merito. Ma dopo un attenta riflessione ho preferito non aderire a tale richiesta e quindi di non accettare l'invito a partecipare". La Mello aveva anche spiegato le ragioni del suo no: "In particolare il comportamento di molti concorrenti, poco solidali nei confronti di una persona che era in evidente difficoltà e che ha costretto quest'utlimo addirittura a decidere di abbandonare il programma!", aveva scritto riferendosi al caso di Marco Bellavia.