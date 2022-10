Grande Fratello Vip 7 : Luca Salatino minaccia di abbandonare il reality

Il Grande Fratello Vip 7 rischia di perdere un protagonista: Luca Salatino vuole abbandonare il programma. L'ex tronista di Uomini e Donne dice di non sentirsi a su agio nel gioco, il tutto è nato dopo un litigio con Cristina Quaranta e altri vipponi.

La discussione è nata da una provocazione della conduttrice televisiva che, mentre Nikita Pelizon massaggiava Luca, ha sottolineato che quest'atteggiamento avrebbe potuto infastidire Soraia, la fidanzata dell'ex tronista. Saladino, che ha sempre detto di sentire molto la mancanza della ragazza, si è arrabbiato e, rivolgendosi alla Quaranta, le ha fatto notare che lui sa bene cosa può dare fastidio a Soraia. "Ma è la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa lei o quello non pensa? Lo saprò cosa è giusto o no? Me lo devi dire tu quello che è giusto o sbagliato per me? Ma io vengo a dire a voi quello che è giusto o no?", le ha detto, visibilmente alterato, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Il litigio sembra pesare sulla decisione di Luca, il vippone vorrebbe abbandonare il reality. Saladino, parlando con Nikita, le ha detto che il programma non fa per lui. "Qui fanno giochetti e trucchetti, io non sono così purtroppo. Pure quello che è successo a Marco Bellavia m'ha toccato. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene". Poi ha rivelato: "Quindi penso di lasciare". Sicuramente Alfonso Signorini questa sera proverà a fargli cambiare idea.