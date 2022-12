Grande Fratello Vip 7: Luca Salatino lascia il programma e torna sui social: "Ho bisogno di un po' di riposo"

Luca Salatino ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip 7: l'ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato il programma nella puntata del 26 dicembre. Dopo il prolungamento del reality, i vipponi entrati a settembre, hanno avuto la possibilità di uscire dalla Casa senza pagare la penale. Luca, una volta preso possesso del telefono, è tornato sui social, ecco le sue prime parole.

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, i concorrenti del reality hanno perso il loro chef di fiducia. Luca Salatino non ha accettato il prolungamento del programma e ha deciso di ritornare dalla sua fidanzata. Il concorrente aveva già manifestato la sua intenzione di lasciare il GFVip, ma ieri sera ha ufficializzato la sua decisione varcando definitivamente la porta rossa, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

La mancanza della fidanzata Soraia, è stato il motivo principale che ha spinto lo chef della settima edizione del reality a lasciare le cucine del Grande Fratello Vip. La ragazza lo stava aspettando nello studio, i due si sono potuti riabbracciare e baciare. "Quanto mi sei mancata amore", sono state le prime parole che le ha detto

Poco fa Luca è tornato sui social, nelle storie di Instagram ha ringraziato chi lo ha supportato in questi mesi, rivelando che ora vuole riposarsi per ricaricare le pile. "Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo percorso. È stato intenso, pieno di emozioni. Fate sempre ciò che vi dice il cuore e ciò che vi fa stare bene. Ringrazio la mia famiglia, la donna della mia vita che mi è sempre stata accanto. Ho bisogno di un po' di riposo e torneremo più forti di prima. Vi abbraccio tutti", si legge nel post.