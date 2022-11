Grande Fratello Vip 7: gli avvocati di Antonella Fiordelisi vogliono fare causa a Francesco Totti:

Antonella Fiordelisi del Grande Fratello Vip 7 e Francesco Totti potrebbero finire in tribunale. I legali della schermitrice non hanno peso bene le parole del solito Alex Nuccetelli, amico dell'ex calciatore.

Antonella Fiordelisi nel corso di una puntata del reality aveva detto di essere stata contatta da su Instagram da Francesco Totti. L'ex calciatore le avrebbe mandato un saluto al quale lei non aveva replicato. La cosa sarebbe successa dopo la separazione da Ilary Blasy, aveva raccontato la schermitrice ad Alfonso Signorini, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Ad Antonella aveva replicato Alex Nuccetelli, che in questi mesi si è distinto per le continue interviste rilasciate a favore del suo amico. Contattato dal sito Biccy.it, aveva detto "Totti in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip. Lo conosco bene, da 20 anni e non mi direbbe mai bugie. Quando ho sentito Antonella al GF Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie. Lui ieri mi ha proprio detto 'Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza'. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello. Certe volte tacere è più edificante".

A Alex Nuccetelli hanno risposto direttamente gli avvocati della schermitrice che chiedono a Francesco Totti il permesso di pubblicare i messaggi tra i due o passeranno per vie legali. In un post pubblicato sul profilo Instagram della gieffina si legge: "_

Se il sig. Totti è sicuro di non aver mai inviato alcunché alla dott.ssa Fiordelisi, certamente non avrà alcun timore a dare, anche via social, la sua autorizzazione alla pubblicazione", prosegue la comunicazione, che va dritta al punto. "Se l'autorizzazione non dovesse arrivare, si chiedono delle scuse ufficiali da parte del sig. Totti, anche attraverso di lei, per le frasi diffamatorie e peraltro aggravate a mezzo stampa nei riguardo della dott.ssa Fiordelisi. Frasi mai smentite dal Sig. Totti che, col suo silenzio, ha confermato e avallato tali frasi lesive dell'onore e della reputazione. Se neanche le scuse dovessero arrivare, si procederà per vie legali nei confronti suoi e del sig. Tott".