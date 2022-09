Grande Fratello Vip 7, Giovanni Ciacci: "Vado a Uomini e Donne per salvare Gemma Galgani da Tina Cipollari"

L'attentissima regia del Grande Fratello Vip 7 ha censurato Giovanni Ciacci che vuole andare a Uomini e Donne per salvare Gemma Galgani. Il gieffino ritene che Tina Cipollari, l'opinionista del dating show di Maria De Filippi, bullizzi la dama piemontese.

Giovanni Ciacci è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 7 anche per parlare della sua sieropositività, un argomento che toccherà più in là e che gli permette, per ora, una certa immunità. Sicuramente Alfonso Signorini non permetterà che un tema così importante per il programma venga perso a causa del televoto.

Nelle ultime ore Giovanni Ciacci, noto soprattutto come opinionista dei salotti televisivi di Barbara D'Urso, ha criticato la sua 'collega' Tina Cipollari, accusandola di bullzziare Gemma Galgani. Il vippone si è detto pronto ad andare nel dating time di Maria De Filippi per difendere la dama piemontese: "Io voglio andare a Uomini e Donne a difendere Gemma da Tina. Perché Gemma è bullizzata e non mi piace - ha detto come riportato da Blogtivvu - Certo sì, Tina è molto sensuale, però sono dalla parte di Gemma e lo ripeto, voglio difenderla perché mi piace tanto questa donna".

Dopo queste parole è scattata la solita, fastidiosa, censura da parte della regia di Canale 5 che, temendo che il discorso di Giovanni Ciacci potesse degenerare. ha preferito staccare, concentrando la sua attenzione su un altro gruppo di concorrenti. In attesa di una risposta di Tina Cipollari, Giovanni Ciacci ci ha tenuto a far sapere ai suoi coinquilini che a lui non piace essere toccato: "Non sopporto essere toccato da chi non conosco, mi faccio toccare solo da chi dico io", ha detto, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.