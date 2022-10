Grande Fratello Vip 7: Giovanni Ciacci: "Sono sieropositivo ma non sono un untore"

Nella puntata del 29 settembre del Grande Fratello Vip 7, Giovanni Ciacci ha parlato della sua sieropositività e dei pregiudizi che ha dovuto affrontare da quando lo ha scoperto. Ciacci è il primo concorrente positivo all'HIV a partecipare ad un edizione del Grande Fratello.

Giovanni Ciacci ha rivelato la sua sieropositività in un'intervista rilasciata a Chi, poco prima di entrare nella casa più spiata d'Italia. Ieri sera ne ha parlato in prima serata, grazie proprio ad Alfonso Signorini, conduttore del programma e direttore del magazine.

"Hiv non vuol dire morte, on l'HIV una volta si conviveva ma adesso si vive e questo va detto a voce alta. L'HIV è un'infezione che riguarda tutti e non riguarda solo gli omosessuali ma tutti ed è un'infezione che se non curata può portare all'AIDS e bisogna fare prevenzione. Non esistono malattie sessuali legate a orientamenti sessuali ma solo a protezioni sessuali non fatte o fatte male", ha detto Ciacci, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

"Potrei fare l'amore con il mio compagno e avere un figlio sano. Le cure, però, sono state pesanti - ha continuato a raccontare - Io ho voluto espormi e raccontare questa storia per far capire perché ancora c'è lo stigma, la gente pensa che si attacca con un bacio o andando allo stesso bagno. Mi hanno chiamato untore. Io non sono untore, sono una persona che sta bene e che può fare una vita normale".

Poi si è soffermato sulla cattiva informazione che esiste sull'argomento: "L a gente pensa si attacchi con un bacio o dividendo il bagno. Alfonso, ho divieto la mia vita in due momenti: prima della tua intervista e dopo la tua intervista. Prima, e ci stavo malissimo, mi arrivavano messaggi in cui mi davano dell'untore. Io non sono un untore, sono un persona che sta bene, si cura e può fare una vita normale. Bisogna combattere il pregiudizio".