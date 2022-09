Grande Fratello Vip 7, Ginevra Lamborghini: "Sono sapiosessuale"

Coming out di Ginevra Lamborghini che al Grande Fratello Vip 7 ha rivelato di essere sapiosessuale. La sorella di Elettra ha raccontato di essere stata con due donne, svelando la natura di questi rapporti, uno dei quali è stato particolarmente impegnativo e coinvolgente.

Dopo aver raccontato del suo difficile rapporto con la sorella Elettra Lamborghini, sostenendo di non conoscere i motivi della loro rottura, ora Ginevra Lamborghini ha rivelato altri aspetti della sua vita privata, parlando di due relazioni avute con altrettante donne e definendosi sapiosessuale, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

La rivelazione di Ginevra è arrivata durante una chiacchierata con Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso e Antonella Fiordelisi, rivelando che con una di queste due ragazze: "C'era una chimica mentale bellissima". La Lamborghini ha raccontato che lei si era lasciata andare subito: "Invece lei non se la viveva bene. Le smuoveva dei disagi. Quando ci vedevamo, andavamo in discoteca, post serata partivano dei gran limoni, palpate poi quando c'era il momento di..mi diceva'No, no, no'".

"Ci è arrivata dopo un po' ed è stato molto bello. Però, comunque, ha mantenuto secondo me un po' di riserbo, rispetto a se stessa - ha continuato a raccontare alle sue coinquiline - Non ero innamorata, ma eravamo molto, molto intime. Eravamo migliori amiche. C'era un livello di chimica mentale bellissimo, però ho capito che lei aveva troppi problemi. Ho preferito staccare per non renderla tossica. Altrimenti sapevo che sarebbe finita male. Non ci sentiamo più purtroppo, però se ci vediamo è tranquilla".

La seconda esperienza è stata meno impegnativa: "Molto più leggera come cosa. Forse ho anche più sperimentato con serenità e devo dire la verità, secondo me, a me piacciono davvero le donne". Ginevra Lamborghini ha detto di considerarsi sapiosessuale, perchè tende ad essere attratta sessualmente dall'intelligenza della persona che ha di fronte.