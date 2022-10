Grande Fratello Vip 7: Ginevra Lamborghini contro Giaele De Donà "Io non ho i soldi per fare le cose"

Al Grande Fratello Vip 7 Ginevra Lamborghini ha attaccato Giaele De Donà per il suo stile di vita.

Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 7 ha attaccato Giaele De Donà per il suo stile di vita rivelando che lei, nonostante il cognome, vive con mille eruro al mese. La sorella di Elettra sostiene che il comportamento di Giaele sia è uno schiaffo agli italiani.

Molte concorrenti del Grande Fratello Vip ritengono che Giaele De Donà abbia sposato il marito, un ricco imprenditore americano, solo per il suo portafoglio. Le donne me sono convinte da quando l'ex concorrente di Ti spedisco in convento ha rivelato che la loro relazione è aperta, che alla base di tutto c'è la sincerità, anche quando si va a letto con un'altra persona.

Nella puntata del 29 settembre Ginevra Lamborghini è stata la gieffina che ha sbraitato di più contro Giaele, tanto che Sonia Bruganelli è intervenuta chiedendo alla stessa Ginevra "Ma perché lei deve dare spiegazioni a te?". La ragazza ha risposto dicendo: "Deve essere onesta e dire che le piace questo uomo perché ha una bella macchina e un bel conto in banca", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Durante la notte Ginevra Lamborghini ha raccontato di lavorare tutti i giorni nell'azienda di famiglia e guadagnare 1250 Euro al mese. "Non è che perché sono una Lamborghini ho soldi illimitati. Quella mi dice che ho le carte di credito per comprare di tutto, ma cosa ne sa?", ha detto riferendosi alle parole dette da Gaele in puntata.