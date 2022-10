Grande Fratello Vip 7, Ginevra Lamborghini su Antonino Spinalbese: "A Pomezia ci vado da sola"

Ginevra Lamborghini, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 7, sembra non avere molte speranza su un possibile futuro con Antonino Spinalbese.

Ginevra Lamborghini, anche se squalificata, questa sera, 17 ottobre, tornerà nello studio del Grande Fratello Vip 7 e potrebbe avere la possibilità di parlare di nuovo con Antonino Spinalbese. I due, prima che la ragazza fosse espulsa dal reality, si erano avvicinati molto ma oggi le cose sembrano essere cambiate.

Sul Web è nato anche un hashtag dedicato a Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, se digitate #gintonic su Twitter entrerete nel mondo dei fan di questa coppia, per il momento, solo virtuale. La sorella di Elettra e l'ex di Belen, nelle prime settimane di reality, avevano stabilito una discreta complicità ma con l'espulsione di Ginevra le cose all'interno e fuori dalla casa si stanno rapidamente evolvendo.

Mente Ginevra si è separata con il suo fidanzato, Antonino Spinalbese ha iniziato a flirtare con Antonella Fiordelisi, ma nelle ultime ore si è avvicinato anche a Giaele De Donà, i due si sono scambiati anche delle coccole pomeridiane, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Oggi Ginevra ha parlato, attraverso Instagram, con i suoi fan, confermando la crisi con Edoardo Casella, iniziata dopo il Grande Fratello Vip 7. La ragazza ha voluto precisare che questo non significa che lei è il suo fidanzato si lasceranno."Stiamo decidendo le cose migliori per noi", ha rivelato a chi le chiedeva informazioni.

La settimana scorsa, sempre nella diretta del Grande Fratello Vip 7, fu accusata di mentire a proposito della crisi con il fidanzato. Alcune foto pubblicate da lei ed Edoardo dimostravano che, poche ore prima del programma, la sorella di Elettra stava a casa di Casella "Sono anche affari miei, non devo dare spiegazioni a nessuno su quanto vedo la persona che sta avendo una relazione con me, anche se ora, ripeto, è un po' così. Vediamo cosa succede. Non ho aspettative, è la cosa migliore", ha replicato nella diretta Instagram.

A chi le chiedeva se con Antonino Spinalbese ci sarebbe stato un futuro alla fine del reality, Ginevra ha risposto: "Mi sa che a Pomezia ci vado da sola". Lei e l'ex di Belen, nella casa più spiata d'Italia, avevano programmato una passeggiata nella cittadina laziale.