Grande Fratello vip 7: Ginevra Lamborghini ad Antonino Spinalbese: "Stai attento a come tratti le donne"

Durante il confronto tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, nella puntata del 28 novembre del Grande Fratello Vip 7, le telecamere della diretta hanno inseguito Oriana Marzoli scappata dal confessionale. L'ex concorrente ne ha approfittato per dare all'hair stylist dei consigli, catturati solo da chi seguiva il programma su Mediaset Extra.

La diciannovesima puntata ha visto il ritorno nella casa di Cinecittà di Ginevra Lamborghini, la concorrente squalificata per alcune frasi infelici dette contro Marco Bellavia. Nel giardino del reality, la sorella di Elettra ha incontrato prima Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, e poi Antonino Spinalbese. Ginevra ha chiesto scusa alla schermitrice, in una recente diretta aveva consigliato ad Edoardo Donnamaria di fuggire da Antonella, come si vede nella clip caricata su Mediaset.

L'oggetto della discussione tra Ginevra ed Oriana è stato l'ex di Belen, con cui la modella venezuelana ha avuto un flirt che sembra già finito. Dopo un botta e risposta con le due, con la Marzoli che ha stuzzicato Ginevra: "Ti sarebbe piaciuto finire sotto le lenzuola con lui", la venezuelana è stata mandata in confessionale per lasciare spazio ai due amici. Oriana, dopo pochi minuti, è scappata dalla sua postazione, stufa di sentire Antonino sminuire il loro rapporto. Mentre le telecamere inseguivano il fuori programma della venezuelana, Ginevra è Antonino hanno scambiato quattro chiacchiere che il pubblico di Canale 5 non ha colto, a differenza di chi ha seguito la diretta su Mediaset Extra.

La Lamborghini ha dato alcuni consigli ad Antonino, chiedendogli di trattare meglio le donne. Dopo aver sottolineato la gelosia di Oriana, la sorella di Elettra ha detto: "Tu stai attento, una parola in meno, a questo giro una parola in meno. Sei martoriato, devi stare attento. Capisco cosa dici tu, ma attento a come tratti le donne. Lo sai già, non fare questa faccia da cog*lione, lo sai benissimo. Oriana ci ha ragione, in qualcosa ha ragione e tu lo hai capito già. Non si fa così", ha detto Ginevra.