Grande Fratello Vip 7: Giaele De Donà: "ho un matrimonio aperto", ma forse non è neanche sposata

Giaele De Donà nella prima settimana del Grande Fratello Vip 7 ha rivelato di avere una relazione aperta con il marito. La vippona è sposata con Bradford Beck, un imprenditore americano. Nella diretta del 26 settembre Alfonso Signorini le ha chiesto qualcosa in più sulla sua storia d'amore, riferendole i rumors che girano nel suo paese.

La prima a parlare del suo rapporto con il marito è stata proprio Giaele De Donà che ha ripetuto, più o meno, la storia sentita lo scorso anno da Alex Belli e Delia Duran. "Io e mio marito abbiamo un matrimonio non convenzionale", ha spiegato ai coinquilini. L'ex concorrente di Ti spedisco in convento ha raccontato che nella sua relazione "non esistono imposizioni ed esclusività a patto che ci sia sincerità", sia lei che suo marito sono "liberi di vivere l'amore, in coppia e non, come meglio credono".

Le sue dichiarazioni sono state commentate da alcuni vipponi, "Un amore duraturo non può esistere andando a letto con un altro" ha affermato Attilio Romita , "è un concetto che non riesco a concepire", ha chiosato Cristina Quaranta.

"Mi ha dato fastidio che venissero giudicati i sentimenti che io ho per mio marito, il mio matrimonio è diverso ma non significa che non ci amiamo", ha detto Giaele De Donà, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Cristina allora ha deciso di proporsi per un menage a trois: "Magari becco anche io un orologio di brillanti, smetto di fare la cameriera e ciao a tutti".

Alfonso Signorini le ha ricordato che a Vittorio Veneto, il paese di Giaele De Donà, sostengono che "tu ti sia inventata tutto del matrimonio, non è vero niente". "Questa non la sapevo. Invidiosi", ha replicato Giaele De Donà.