Grande Fratello Vip 7, Giaele De Donà e Charlie Gnocchi si scontrano per le nomination

Giaele De Donà e Charlie Gnocchi si sono scontrati al Grande Fratello Vip 7 dopo le ultime nomination. L'influencer, pensa che la nomination del conduttore radiofonico sia un tradimento, considerato il loro rapporto di amicizia.

Nella serata di giovedì 20 ottobre, Giaele De Donà è stata una delle più votate dai coinquilini, una pioggia di nomination che ha portato l'ex concorrente di Ti spedisco in convento nuovamente al televoto. Giale, nelle ultime ore, ha chiesto spiegazione del voto a Charlie Gnocchi, perchè, mentre da altri coinquilini si aspettava il dito puntato contro, quello del musicista è stato per lei un colpo a tradimento, visti i loro rapporti di amicizia.

"Non pensavo te la prendessi tanto" le ha detto il fratello di Gene, "Io sono stato sincero con te perché penso che se avessi qualche amico in più saresti più felice". Secondo il ragionamento di Charlie, la nomination dovrebbe servirle a farle cambiare atteggiamento nei confronti del gruppo. "Per avere degli amici bisogna che ci sia anche un po' di fiducia", ha replicato la De Donà, come si vede nella clip di Mediaset Infinity.

Charlie Gnocchi è convinto che la ragazza debba tirare "fuori gli attributi" aggiungendo "Hai come amico Antonino ma ti mette nei guai perché lo desideri, rovineresti il tuo matrimonio. Mi sembra che tu non ti stia mettendo abbastanza in gioco". Giale a questo punto, ricordando anche la nomination di Nikita, replica "Tutti vogliono salvare il mio matrimonio e mi nominano" e poi "mi puoi dire tutto ma non che non mi metta in gioco o che non sono coerente. Ti rendi conto delle idiozie che stai dicendo?". Chiamato in causa da Charlie, nella discussione interviene anche Antonino "Io penso che Giaele sia un capro espiatorio"