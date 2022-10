Grande Fratello Vip 7: Gegia contro Antonella Fiordelisi: "Quella zocc*la mi ha mandato al televoto" (VIDEO)

Dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, Gegia ha offeso pesantemente Antonella Fiordelisi per averla mandata in nomination.

Dopo puntata movimentato al Grande Fratello Vip 7 a causa di una nomination: Antonella Fiordelisi ha mandato Gegia al televoto che, per questo motivo, come mostrato anche in video, l'ha definita una zocc*la. La frase ha creato una sollevazione del web che vorrebbe la squalifica dell'attrice.

La temperatura nella casa più spiata d'Italia continua a salire. L'antipatia tra Antonella Fiordelisi e Gegia non è una novità, l'ex schermitrice, come gran parte del pubblico, non ha perdonato all'attrice il comportamento avuto nei confronti di Marco Bellavia.

Antonella ritiene che Gegia non abbia capito la gravità dei suoi comportamenti e, appena ne ha avuto la possibilità, l'ha mandata al televoto. La Fiordalisi nella puntata del 10 ottobre è risultata la favorita dal pubblico con il 42% dei voti. Gli spettatori le hanno regalato l'immunità e la possibilità di mandare una persona al televoto di giovedì. Antonella ha scelto Gegia: "Perchè tu sei una persona insensibile", le ha detto, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Nel dopo puntata, quando Nikita Pelizon e Carolina Marconi hanno chiesto a Gegia chi l'abbia mandata al televoto, l'attrice ha replicato "Guarda che io non ho preso votazioni a me mi ha mandata direttamente quella zocc*letta". La frase ha provocato reazioni molto dure sul web, la maggior parte del pubblico che commenta il programma sui social, vuole che la produzione prenda un provvedimento contro Gegia.