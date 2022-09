Grande Fratello Vip 7, Elenoire Ferruzzi a Sonia Bruganelli “Ce*sa presuntuosa col porro sul labbro"

Sonia Bruganelli nella prima puntata del Grande Fratello Vip 7 si è subito confrontata con Elenoire Ferruzzi. L'influencer nella scorsa stagione del reality, rispondendo ad una domanda di un follower, si era lasciata andare a commenti poco carini nei confronti della moglie di Paolo Bonolis.

Ieri, 19 settembre 2022, è iniziata la settima edizione del Grande Fratello Vip, una puntata dedicata alla presentazione dei concorrenti, in queste prime ore del reality l'unica vera dinamica è stata creata da un'opinionista ed una concorrente, ovvero Sonia Bruganelli ed Elenoire Ferruzzi, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Alfonso Signorini ha subito voluto ricordare un vecchio post sui social dell'influencer che rispondendo ad una domanda di una follower, che le chiedeva cosa ne pensasse di Sonia Bruganelli, aveva scritto "Una cessa presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per fare il minestrone". In un altro, rincarando la dose, aveva appellato Sonia come "moglie di" aggiungendo "falsa, inutile come il suo porro sul labbro superiore. Ma vai a bruciarlo invece di fare la bon ton Chanel sta burina"

Sonia Bruganelli, sollecitata dal conduttore, ha replicato ricordandole che lei, in quanto opinionista potrebbe essere la sua "peggior nemica" e poi: "Elenoire la seguivo dai tempi dei pettini. Visto che stiamo alla prima puntata, vorrei dire a Elenoire che mi troverà qui tra un mese quando sarà stanca e potrebbe servirle la mia immunità". La moglie di Bonolis, comunque, preferisce evitare subito lo scontro diretto, tendendo la mano alla Ferruzzi: "Ci conosceremo e vedremo se ci piaceremo. Lei è qui dentro per una cosa importante. Può essere d'esempio per tanti ragazzi che, come lei ai suoi tempi, vivono una situazione difficile. Se anche solo uno dei ragazzi che ci guardano riuscirà a trovare il coraggio, può essere che questo porro me lo levo".

Elenoire Ferruzzi, da parte sua, ha chiesto scusa per l'appellativo usato, prendendosi le responsabilità del suo post: "I termini che ho usato sono stati fuori luogo per questo chiedo scusa per il cessa. L'ho scritto io il post e non mi tiro indietro. E comunque quel porro deve toglierlo", ha concluso.