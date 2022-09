Grande Fratello Vip 7: Cristina Quaranta sviene, l'aggiornamento sulle sue condizioni (Video)

Cristina Quaranta è svenuta nella casa del Grande Fratello Vip 7: ecco cosa ha avuto e come sta la conduttrice televisiva.

Malore per Cristina Quaranta che è svenuta nella casa del Grande Fratello Vip 7: la conduttrice televisiva è stata soccorsa dai concorrenti che hanno chiesto aiuto alla regia. Subito dopo lo staff medico del programma ha visitato la showgirl.

Grande spavento per i concorrenti del Grande Fratello Vip e per il pubblico che segue la diretta su Mediaset Extra, Cristina Quaranta ha avuto un malore che ha costretto i medici del programma ad intervenire. Tutto è successo all'improvviso, la regia stava inquadrando Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi che chiacchieravano in cucina, quando si sono sentite delle urla.

Antonella ed Elenoire hanno iniziato a correre verso il bagno, la regia ha cambiato inquadratura, a quel punto si è capito che ad urlare erano state Carolina Marconi e Sara Manfuso, mentre la Quaranta era stesa a terra. "Tiriamola su, fatele aria" hanno detto i concorrenti che poi hanno chiesto aiuto al Grande Fratello, nel frattempo la regia ha preferito staccare l'immagine.

Fortunatamente sembra che la situazione non sia grave, sull'account Twitter del programma è arrivato un aggiornamento sulle condizioni di Cristina Quaranta che parla di "Un leggero malore" aggiungendo che la gieffina "Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa di Grande Fratello VIP".

Cristina Quaranta è stata una delle prime concorrenti ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7, la showgirl, lanciata in televisione da Gianni Boncompagni, subito dopo la diretta del 26 settembre ha avuto una discussione con Antonella Fiordelisi che le chiedeva conto della nomination, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.