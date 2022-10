Grande Fratello Vip 7, Charlie Gnocchi litiga con il resto della casa. Gli altri : "Vuole fare il leader"

Charlie Gnocchi prova ad essere il leader della casa del Grande Fratello Vip 7 ma finisce solo per litigare con il resto dei coinquilini. Il fratello di Gene si è stizzito quando una parte dei 'vipponi' non ha voluto partecipare ad un gioco che aveva proposto.

Nelle ultime nomination molti inquilini del Grande Fratello Vip 7 hanno scelto di dare il proprio voto a Charlie Gnocchi che è finito in nomination insieme ad Attilio, Charlie, Giaele, Nikita e Gegia Proprio l'attrice comica e Charlie, stando quanto si legge sui social, sono gli indiziati maggiori a lasciare la casa. Questo situazione, probabilmente, sta innervosendo il musicista che nelle ultime ore ha litigato con tutti.

Charlie Gnocchi voleva organizzare un gioco al quale partecipassero tutti gli inquilini della casa, alcuni di loro si sono rifiutati e questo non è piaciuto al fratello di Gene: "E allora ognuno fa il suo qui. Inutile tentare di fare qualcosa di bello. Anche oggi c'era un clima fiacco. Saremmo un gruppo favoloso con mille belle personalità e ci perdiamo in cavolate. Non è che voglio obbligare le persone a stare tutti insieme. Stasera volevo cercare di riunire tutti per vedere se il nostro gruppo ha delle cose che non vanno bene e che possono essere migliorate ", ha detto Gnocchi come riportato da Biccy.it

Lo sfogo del concorrente è continuato: "Qui c'è un livello di nervosismo terribile. Fate baci e abbracci e poi vi sparlate a vicenda. Io ero venuto qui per vedere un gruppo come si comportava e riflettere tutti insieme. Invece ognuno fa i ca**i suoi. Tipo Alberto De Pisis non dice niente. Dì qualcosa di te, no? Siamo artisti, siamo qui per divertirci e raccontare le nostre storie. Pamela, la conosco e ha raccontato la sua. Alberto... chi cazzo è Alberto? Chi lo conosce? So solo che è andato ad Ibiza 8 mesi".

Più tardi Charlie Gnocchi si è confrontato con Luca Salatino e Daniele Dal Moro, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. L'ex inviato di Striscia ha spiegato che bisogna pensare anche al pubblico che segue da casa: "Se giochiamo a carte siamo come un circolo di pensionati, proviamo a raccontare le nostre storie", ha detto ai due concorrenti.

Il confronto è continuato stamattina, Antonino Spinalbese, l'ex di Belen, infastidito dal comportamento di Gnocchi gli ha detto: "Non mi manipolare con le stronzate. Finiscila, non sono un idiota. Smettila. Se tu inizi a parlare con 12 persone e la cosa interessa, arriva la 13esima. Se ti comporti bene, arriva la 14esima. Se tu ti comporti da maleducato e prepotente non trovi più nessuno alle tue spalle". "Ma per fortuna", gli ha risposto Charlie Gnocchi.