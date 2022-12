Grande Fratello Vip 7, Attilio Romita su Sarah Altobello: "Non ha il background culturale adatto a me"

Tutti contro Attilio Romita al Grande Fratello Vip 7: il giornalista durante un confessionale, ci è andato giù pesante nei confronti di Sarah Altobello. L'ex mezzo busto RAI ha anche ricevuto una lettera dalla sua compagna, Mimma Fusco ha messo un grosso punto interrogativo sul futuro della loro relazione.

Come gli affezionati telespettatori del Grande Fratello Vip 7 sanno, Attilio Romita, la settimana scorsa, aveva fatto degli apprezzamenti su Sarah Altobello, "Vorrei portarla nel Van", aveva detto ad alcuni coinquilini, suscitando la reazioni di Mima Fusco, la sua compagna nel mondo reale. La Fusco ha scritto una serie di post contro Attilio che il giornalista ha scoperto durante la diretta di sabato scorso del programma.

Nella puntata del 13 dicembre, è stato mostrato un confessionale di Attilio Romita, le sue parole su Sarah Altobello hanno fatto infuriare tutti, coinquilini, pubblico, opinionisti e lo stesso Signorini. Il giornalista ha affermato di non poter avere al suo fianco una persona come Sarah che non possiede un background culturale elevato. La Altobello sarebbe una persona che si vergognerebbe di portare in giro

"Non mi posso permettere di andare in giro, a cena con le persone che anche per lavoro frequento abitualmente, con una compagna così frufru. Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status e anche la capacità di comunicare con delle persone che hanno un background di un certo livello". Un discorso che la Altobello ha commentato con due parole: "Che Schifo".

Sarah ha aggiunto: "Sono sconvolta. Ci sono rimasta male, non mi ritengo una persona leggera. Non si tratta così una persona che ti è stata accanto", ha detto ad Attilio, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Subito dopo, il giornalista ha ascoltato una lettera scritta da Mimma Fusco. "Sono profondamente delusa e rammaricata dalle tue parole" scrive la donna "Sei letteralmente irriconoscibile. Un uomo innamorato non avrebbe mai permesso tutto questo". "Avendo sbagliato non posso che chiederle di perdonarmi" ha detto Attilio Romita in lacrime "Se non mi dovesse perdonare vorrebbe dire che ho perso la cosa più preziosa che ho conquistato nella mia vita".