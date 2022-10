Grande Fratello Vip 7, Attilio Romita: "Gli autori alterano le clip, lo facevamo anche al telegiornale"

Attilio Romita, da uomo di televisione, smonta i giochini degli autori del Grande Fratello Vip 7, raccontando ai coinquilini come montano le clip per creare dinamiche. Il mezzobusto televisivo dimostra di aver capito benissimo come funziona il dietro le quinte del programma.

Attilio Romita stasera potrebbe abbandonare il reality, è uno dei concorrenti finiti in nomination insieme ad Aberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà. L'ex volto del TG 1 ha deciso che, se questo deve essere il suo ultimo giorno nella Casa più spiata d'Italia, vuole viverselo liberamente, senza freni o peli sulla lingua.

Il giornalista ci tiene, in particolare, a far capire agli autori che ha inteso i loro giochi. Attilio prende come esempio la clip dello sfogo di Giaele De Donà. "Durante la puntata va in onda un lungo pezzo sulle lacrime di Giaele dove lei diceva 'Io non so come fare. Mio marito se vede una cosa così mi chiederà la separazione'. Eravamo solo noi, pur di non fare apparire me che facevo le domande, inquadrano il primo piano di Charlie con la maglietta a righe che stava da un'altra parte".

Attilio Romita continua: "Devo dire altro? Li facevamo anche noi al telegiornale questi giochetti". Patrizia Rossetti, che oggi ha rivelato di aver frequentato una persona che le piace ancora, dopo aver ascoltato lo sfogo di Attilio, sottolinea che alla fine si tratta di un reality, ed è abbastanza logico che gli autori entrino nelle story line per creare dinamiche. "Ragazzi, il Grande Fratello non è la tribuna politica, non è Carta Bianca, è il Grande Fratello e il Grande Fratello vuol fare uscire queste ca.ate. Se non vi va bene, quella è la porta rossa e si va via".

Dopo la puntata di lunedì scorso, Attilio Romita aveva criticato anche il sistema delle immunità, in particolare quelle date dalle opinioniste. "Appena vedono che qualcuno di loro è a rischio scatta l'immunità e noi ci dobbiamo scannare come due cretini".