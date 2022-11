Grande Fratello Vip 7: Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi si coalizzano contro Nikita Pelizon

La quantità di dolcificante ordinata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 è stata al centro di una discussione che ha visto Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi attaccare Nikita Pelizon. La modella triestina, quando ha visto che il budget settimanale era stato ampiamente sforato, ha levato una serie di alimenti, tra cui il preziosissimo dolcificante.

La mancanza di simpatia nei confronti di Nikita da parte di Antonino Spinalbese Antonella Fiordelisi è ormai cosa nota, anche a chi non segue il reality, i due concorrenti non perdono occasione di attaccarla, infastiditi anche dal fatto che la Pelizon risulta sempre la favorita del pubblico. L'ultima lite è nata a causa del dolcificante, arrivato in quantità ridotte rispetto alle richieste dell'hair stylist.

Nikita, una volta che il gruppo addetto alla spesa ha sforato il budget ha deciso, in accordo con gli altri concorrenti, di ridurre alcune voci dalla lista della spesa tra cui verdura, biscotti, maionese e il famigerato dolcificante. Antonino è convinto che Nikita con questo gesto lo abbia voluto provocare. L'hai stylist, che Alfonso Signorini ha definito maschilista e supponente, ritiene che la modella lo abbia fatto apposta "Come si è permessa? È una specie di provocazione forse".

A difendere Antonino, è arrivata Antonella Fiordelisi, sempre in prima fila quando si tratta di prendere le parti dell'hair stylist. La schermitrice si fionda verso Nikita, seduta da un'altra parte con Edoardo Donnamaria e Luca Onestini, e le chiede spiegazioni. "Abbiamo tolto tantissime cose, se Antonino ha bisogno del dolcificante le altre persone potranno usare zucchero e miele. C'erano altre quattro persone con me" le dice Nikita. Antonella non è convinta "Qua sembra che hai fatto tutto su da sola" e poi, con fare minaccioso, dice "Il dolcificante non si deve togliere dalla spesa, non vi dovete permettere la prossima volta", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Luca Onestini si chiede perchè se la prendono con Nikita se alla spesa hanno partecipato più persone "Antonino non mi sopporta e Antonella neanche", gli spiega Nikita.