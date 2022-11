Grande Fratello Vip 7: Alfonso Signorini su Antonino Spinalbese "È maschilista e supponente"

Alfonso Signorini non ha gradito una frase di di Antonino Spinalbese su Oriana Marzoli e, dalle pagine del suo settimanale, ha definito il concorrente del Grande Fratello Vip 7 una persona maschilista e supponente. Alfonso ha risposto ad una lettera di un suo lettore che criticava l'atteggiamento dell'ex di Belen.

Antonino Spinalbese, dopo aver passato un paio di notte infuocate con Oriana Marzoli ha deciso di scaricarla, sostenendo che lui è alla ricerca di una Ferrari mentre la modella venezuelana è una semplice Porsche, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Un lettore di Chi ha scritto al direttore del settimanale "Ho assistito in questi giorni al comportamento altamente diseducativo di Antonino Spinalbese". Marco, questo il suo nome, nel prosieguo della sua protesta ha parlato dell'episodio che ha portato alla rottura tra Antonino e la modella. L'ex di Belen non ha tollerato che Oriana paragonasse la nostalgia di Antonino per sua figlia Luna Marì a quella della modella per il suo cane.

"È altrettanto doloroso essere distante dal proprio caro pelosetto: svilire una donna solo perché abbia osato accostare il suo amore per il proprio animaletto a quello per un figlio lo trovo altamente diseducativo, molto poco costumato, incivile e da gran villano", ha scritto il lettore del Magazine aggiungendo "Non mi appare, dunque, che Antonino abbia un valido motivo per fare un dramma della propria condizione e, men che meno, per dare, senza ratio alcuna, della superficiale ad una donna, in ciò giudicandola pubblicamente come donna di poco spessore umano (perché lui vuole una Ferrari: ma chi è, Schumacher?). E tutto questo solo perché, con intento assolutamente amorevole e volto a sdrammatizzare (nonché un po' simpaticamente brilla, anche per superare le paure che Antonino le ha inculcato)".

Alfonso Signorini ha dato ragione al suo lettore, anche se in trasmissione la persona più attaccata è stata proprio Oriana Marzoli: "Caro Marco, sono assolutamente d'accordo con lei ed è quello che ho fatto notare la scorsa puntata al diretto interessato. Ho trovato la similitudine "Porsche-Ferrari" pretestuosa e un filo supponente. E, mi lasci dire, anche vagamente maschilista. Un caro saluto e grazie per le sue riflessioni!"

Anna Pettinelli, durante la diretta del programma, aveva espresso lo stesso concetto, in un post su Twitter aveva scritto: "Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c'è nulla da fare,alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico".