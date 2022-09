Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi: "mi piace uno dei ragazzi": ecco chi è

Ad Antonella Fiordelisi piace* uno dei coinquilini del Grande Fratello vip 7:** l' ex schermitrice ha rivelato a a Carolina Marconi di essere addirittura gelosa di Edoardo Donnamaria, sembra che l'ex volto di Forum abbia fatto breccia nel cuore di Antonella.

I primi a filtrare nella casa del Grande Fratello Vip 7 sono stati Marco Bellavia e Pamela Prati che, grazie ad Alfonso Signorini si sono concessi anche un romantico, ballo, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Ora sembra che altri due concorrenti si sono avvicinati, anche se per il momento ad esporsi è stata soprattutto Antonella Fiordelisi.

L'ex schermitrice, come riporta Biccy, parlando con Carolina Marconi le ha chiesto "Chi ha parlato bene di me tra i maschi? Era Edo vero?" e poi "Edo c'ha un cazzo di carattere! Un po' marpione però e ci sta tutta".

Edoardo Donnamaria per il momento non si è sbilanciato, il conduttore radiofonico, che nella casa di Cinecittà ha dichiarato di essere fluido, probabilmente verrà informato di questo possibile flirt direttamente da Alfonso Signorini, anche perchè le esternazioni di Annalisa sono continuate. La Modella ha detto a da Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso di essere addirittura gelosa di lui "Sono un po' gelosa dei miei amici maschi. Se mi piace Edoardo? Em, dai diciamo che devo capirlo bene. Perché non è che mi fido tanto degli uomini. Lui è giocherellone e tanto carino e simpatico. A me piacciono i bambinoni. I ragazzi con questo carattere mi intrigano. Ho dei gusti un po' particolari", come riporta lo stesso portale.

A proposito di una possibile simpatia tra lo stesso Edoardo e Giaele ha detto: "Però sono gelosa e gli ho detto 'se ti piace Sofia provaci solo con lei'. Per dire che voglio provarci è presto, lo conosco da due giorni. Le cose le vedremo con calma nei prossimi giorni. Se poi gli piace allora si stesse con lei e facesse l'amore libero come dice quella. Lei lui e l'altro fanno poi", riferendosi alle dichiarazioni di Giaele che ha rivelato di avere una relazione aperta con il marito.