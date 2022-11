Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi a Edoardo Donnamaria "Tu mi indebolisci"

Antonella Fiordelisi è ancora scioccata per l'ingresso al Grande Fratello Vip 7 di Micol Incorvaia, ex di Edoardo Donnamaria

L'ingresso di una ex di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 7 ha mandato in crisi Antonella Fiordelisi. Nella puntata del 3 novembre del reality sono entrati nella casa sei nuovi concorrenti, tra di loro c'è Micol Incorvaia che ha avuto una breve relazione con Edoardo.

Nel complicato rapporto tra l'ex volto di Forum e Antonella Fiordelisi ora si è inserita anche una terza incomoda. Se prima era Edoardo ad essere geloso dell'amicizia tra Antonino Spinalbese e l'influencer, ora tocca ad Antonella essere gelosa per la presenza di Micol. Antonella si è rifugiata in camera da letto quando Edoardo la raggiunge "Hai finito di ignorarmi?", le chiede.

"Io ti ho cercato ma non ti ho trovato" risponde l'influencer che ammette di soffrire la presenza dell'ex di Donnamaria. "Ora siamo in te in questa casa, lo capisci?", gli dice. Il ragazzo prova a rassicurarla "Per me possono mandare qua dentro chi gli pare, io voglio stare con te", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Antonella cerca il distacco ma più lei si allontana più Edoardo si avvicina "Prima ero una roccia, da quando sto con te mi sono indebolita", afferma lei. "Ma quando stiamo bene insieme come ti senti?", le chiede Donnamaria e lei "In quel caso mi sento una roccia", conclude Antonella.