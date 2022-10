Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della puntata del 13 ottobre

Stasera 13 ottobre su Canale 5 alle 21:30 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 13 ottobre su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata, di cui sono state svelate alcune anticipazioni. Siamo all'ottavo appuntamento del reality che stasera vedrà un televoto eliminatorio, il pubblico sta scegliendo chi tra i vipponi in nomination deve abbandonare la casa.

Della puntata di stasera, sappiamo, grazie alle anticipazioni che Alfonso Signorini ha dato nella clip caricata su Mediaset Infinity che conosceremo le reazioni dei concorrenti alle rivelazioni fatte da Pamela Prati sul caso Mark Caltagirone. Come ama dire il conduttore: "La casa è spaccata".

In Casa, ormai, sembrano essersi create due fazioni: da un lato Carolina Marconi e Cristina Quaranta, dall'altro Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Giorno dopo giorno i fuochi delle discussioni divampano e si arrestano, per poi ricominciare. Ci sarà un modo per ritrovare il sereno.

Luca Salatino e Cristina Quaranta riceveranno "Una sorpresa porterà che gli porterà molta gioia".

E ancora: una nuova eliminazione. Una persona tra Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Gegia, Giaele De Donà e Nikita Pelizon lascerà per sempre la Casa di Grande Fratello VIP.