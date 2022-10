Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della puntata del 10 ottobre

Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata, di cui sono state svelate alcune anticipazioni. Siamo al settimo appuntamento del reality che prevede il ritorno del caso Mark Caltagirone, Pamela Prati parlerà del suo inesistente fidanzato e della truffa subita.

Della puntata di stasera, sappiamo, grazie alle anticipazioni che Alfonso Signorini ha dato nella clip caricata su Mediaset Infinity, che il programma toccherà uno degli argomenti più caldi degli ultimi anni, limitatamente al mondo del gossip, ovviamente. Pamela Prati parlerà di Mark Caltagirone, il conduttore ha affermato che l'l'ex primadonna del Bagaglino "Affronterà questo argomento per la prima ed ultima volta".

In puntata si discuterà anche del rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e sulla sincerità dei loro sentimenti, visto che molti credono che l'ex schermitrice si stia prendendo gioco del ragazzo. Spazio poi alla crisi di Luca Salatino che vorrebbe abbandonare il gioco per ritornare dalla sua ragazza, che non sembra essere d'accordo con lui.

Federica Panicucci a Mattino5 ha poi anticipato che Alfonso Signorini riceverà un video Messaggio da Marco Bellavia.

I Vip finiti in nomination durante la puntata di giovedì 6 ottobre sono stati: Gegia, Giaele De Donà. Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Attilio Romita. Edoardo Donnamaria, Pamela Prati e Wilma Goich. Il più votato si guadagnerà l'immunità per le nomination di stasera.